Атака на столицю: 40% споживачів залишилися без світла

Тепло і воду місто подає в штатному режимі

Внаслідок сьогоднішньої російської атаки 40% споживачів столиці залишилися без світла. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

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«У зв‘язку із необхідними заходами безпеки, що вживають енергетиками під час повітряної тривоги. Зараз енергетики працюють над відновленням електропостачання», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тепло і воду місто подає в штатному режимі.

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Банкова повідомила, що окупанти випустили понад 120 ракет.

До слова, триває 309-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Андріївка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Побєда на Донеччині.