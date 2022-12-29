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Атака на столицю: 40% споживачів залишилися без світла

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Атака на столицю: 40% споживачів залишилися без світла
фото ілюстративне

Тепло і воду місто подає в штатному режимі

Внаслідок сьогоднішньої російської атаки 40% споживачів столиці залишилися без світла. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

«У зв‘язку із необхідними заходами безпеки, що вживають енергетиками під час повітряної тривоги. Зараз енергетики працюють над відновленням електропостачання», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тепло і воду місто подає в штатному режимі.

Банкова повідомила, що окупанти випустили понад 120 ракет.

До слова, триває 309-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Андріївка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Побєда на Донеччині.

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Теги: росія окупанти Київ війна Україна

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