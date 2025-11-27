Удар по Дніпропетровщині: постраждали люди, спалахнули пожежі (фото)

Пошкоджено дитячий садочок та об’єкти інфраструктури

Уночі окупанти вдарили по Дніпропетровщині. Внаслідок атаки постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Агресор атакував Миколаївську та Дубовиківську громади Синельниківського району безпілотниками. Поранення отримали 67-річна жінка та 71-річний чоловік.

Унаслідок ударів спалахнули магазин, прибудова до будинку, літня кухня, гараж, авто та альтанка. Пожежа виникла і всередині приватної оселі.

Рятувальники ліквідували всі займання. Пошкоджені також дитячий садочок та об’єкти інфраструктури. У Марганці під час вечірньої атаки постраждав 50-річний чоловік.

Нагадаємо, у ніч проти 27 листопада російська терористична армія нову атакувала Одещину ударними безпілотниками. Попри активну роботу ППО, є часткові руйнування об’єктів цивільної інфраструктури.