Удар по Дніпропетровщині: постраждали люди, спалахнули пожежі (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Удар по Дніпропетровщині: постраждали люди, спалахнули пожежі (фото)
Рятувальники ліквідували всі займання
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Пошкоджено дитячий садочок та об’єкти інфраструктури

Уночі окупанти вдарили по Дніпропетровщині. Внаслідок атаки постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Агресор атакував Миколаївську та Дубовиківську громади Синельниківського району безпілотниками. Поранення отримали 67-річна жінка та 71-річний чоловік.

Удар по Дніпропетровщині: постраждали люди, спалахнули пожежі (фото) фото 1

Унаслідок ударів спалахнули магазин, прибудова до будинку, літня кухня, гараж, авто та альтанка. Пожежа виникла і всередині приватної оселі.

Удар по Дніпропетровщині: постраждали люди, спалахнули пожежі (фото) фото 2

Рятувальники ліквідували всі займання. Пошкоджені також дитячий садочок та об’єкти інфраструктури. У Марганці під час вечірньої атаки постраждав 50-річний чоловік.

Удар по Дніпропетровщині: постраждали люди, спалахнули пожежі (фото) фото 3

Нагадаємо, у ніч проти 27 листопада російська терористична армія нову атакувала Одещину ударними безпілотниками. Попри активну роботу ППО, є часткові руйнування об’єктів цивільної інфраструктури.

Теги: Дніпропетровщина війна

Удар по Дніпропетровщині: постраждали люди, спалахнули пожежі (фото)
Удар по Дніпропетровщині: постраждали люди, спалахнули пожежі (фото)
