У Вишгороді БпЛА впав на дах будинку під час нічної атаки, але не вибухнув

Унікальну операцію з розмінування провели фахівці ДСНС у Вишгороді

Усі боєприпаси знешкодили контрольованим вибухом на спецмайданчику

У Вишгороді на Київщині під час нічної ворожої атаки один із російських дронів влучив у дах багатоповерхівки, але не вибухнув. Піротехніки провели унікальну операцію з розмінування. Про це повідомляє ДСНС, пише «Главком».

Внаслідок цього на даху залишилися сам пошкоджений дрон, його бойова частина, а також 21 касетний боєприпас. Ще одна небезпечна «касета» перебувала у дворі будинку.

фото: ДСНС

Усі ці вибухонебезпечні предмети становили критичну загрозу для мешканців житлового комплексу, оскільки касетні елементи оснащені самоліквідаторами і могли вибухнути в будь-який момент.

фото: ДСНС

Для того, щоб знешкодити ВНП, небезпечну ділянку огородили, а мешканців вищих поверхів евакуювали.

Щоб мінімізувати ризики, оператори роботизованих систем та БпЛА використали в тандемі дрони та багатофункціонального робота, зокрема і на даху будинку. Робот обережно зібрав усі вибухонебезпечні предмети у спеціальну ємність, яку потім за допомогою крану завантажили в піротехнічний автомобіль.

фото: ДСНС

Усі боєприпаси знешкодили контрольованим вибухом на спецмайданчику.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки на місто Вишгород Київської області зросла кількість постраждалих.

Наразі відомо про смерть одної людини. Згідно з повідомленням Київської ОВА, кількість постраждалих зросла до 19 осіб, серед яких – четверо дітей.11 постраждалих госпіталізовано. Люди отримали травми різного ступеня тяжкості, включно з опіками, осколковими пораненнями, травмами кінцівок та отруєнням продуктами горіння. Вся необхідна медична допомога надається.

Як повідомлялось, у ніч на 30 листопада місто Вишгород на Київщині зазнало ворожого удару, який призвів до масштабної пожежі у житловому секторі.

Як зазначають рятувальники, вогонь охопив значну частину дев’ятиповерхового житлового будинку. Вигоріли квартири з 1-го до 6-го поверху. Вікна багатьох квартир перетворилися на чорні провалля, а внутрішні приміщення повністю знищені вогнем.