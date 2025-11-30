Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Вишгороді БпЛА впав на дах будинку під час нічної атаки, але не вибухнув

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У Вишгороді БпЛА впав на дах будинку під час нічної атаки, але не вибухнув
Унікальну операцію з розмінування провели фахівці ДСНС у Вишгороді
фото: ДСНС

Усі боєприпаси знешкодили контрольованим вибухом на спецмайданчику

У Вишгороді на Київщині під час нічної ворожої атаки один із російських дронів влучив у дах багатоповерхівки, але не вибухнув. Піротехніки провели унікальну операцію з розмінування. Про це повідомляє ДСНС, пише «Главком».

Внаслідок цього на даху залишилися сам пошкоджений дрон, його бойова частина, а також 21 касетний боєприпас. Ще одна небезпечна «касета» перебувала у дворі будинку.

У Вишгороді БпЛА впав на дах будинку під час нічної атаки, але не вибухнув фото 1
фото: ДСНС

Усі ці вибухонебезпечні предмети становили критичну загрозу для мешканців житлового комплексу, оскільки касетні елементи оснащені самоліквідаторами і могли вибухнути в будь-який момент.

У Вишгороді БпЛА впав на дах будинку під час нічної атаки, але не вибухнув фото 2
фото: ДСНС

Для того, щоб знешкодити ВНП, небезпечну ділянку огородили, а мешканців вищих поверхів евакуювали.

Щоб мінімізувати ризики, оператори роботизованих систем та БпЛА використали в тандемі дрони та багатофункціонального робота, зокрема і на даху будинку. Робот обережно зібрав усі вибухонебезпечні предмети у спеціальну ємність, яку потім за допомогою крану завантажили в піротехнічний автомобіль.

У Вишгороді БпЛА впав на дах будинку під час нічної атаки, але не вибухнув фото 3
фото: ДСНС

Усі боєприпаси знешкодили контрольованим вибухом на спецмайданчику.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки на місто Вишгород Київської області зросла кількість постраждалих. 

Наразі відомо про смерть одної людини. Згідно з повідомленням Київської ОВА, кількість постраждалих зросла до 19 осіб, серед яких – четверо дітей.11 постраждалих госпіталізовано. Люди отримали травми різного ступеня тяжкості, включно з опіками, осколковими пораненнями, травмами кінцівок та отруєнням продуктами горіння. Вся необхідна медична допомога надається.

Як повідомлялось, у ніч на 30 листопада місто Вишгород на Київщині зазнало ворожого удару, який призвів до масштабної пожежі у житловому секторі.

Як зазначають рятувальники, вогонь охопив значну частину дев’ятиповерхового житлового будинку. Вигоріли квартири з 1-го до 6-го поверху. Вікна багатьох квартир перетворилися на чорні провалля, а внутрішні приміщення повністю знищені вогнем.

Читайте також:

Теги: розмінування боєприпаси безпілотник Київщина ДСНС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Молдова заявила, що російські дрони знову порушили її повітряний простір
Молдова заявила, що російські дрони знову порушили її повітряний простір
Вчора, 03:51
У норвезькому аеропорту Тромсе літак не зміг приземлитися через дрон
Дрон із човна зірвав посадку літака в Норвегії
21 листопада, 19:45
Унаслідок ударів пошкоджено цивільну інфраструктуру Одеси
Атака на Одесу: рятувальники показали наслідки
21 листопада, 07:45
Внаслідок аварії загинули водій та один пасажир, ще одна пасажирка госпіталізована
Смертельна ДТП під Києвом: кросовер BMW перекинувся, врізавшись у відбійник (фото)
19 листопада, 12:08
ДТП сталася на ділянці автодороги сполученням Київ-Вишгород-Десна, неподалік села Вища Дубечня
Смертельна ДТП на Київщині: поліція розслідує загибель жінки, яка раптово вибігла на дорогу
13 листопада, 14:11
У водойми випустили 637 коропів та 667 білих амурів загальною вагою 400 кілограмів
Каскад озер у Бородянці зариблено коропами та білими амурами (фото)
13 листопада, 12:05
Рибному господарству завдано збитків на 117 300 грн
Наловив риби на понад 100 тис. грн: на Київщині затримано браконьєра
11 листопада, 14:20
У Бельгії над військовою авіабазою зафіксовано дрони
У Бельгії над військовою авіабазою зафіксовано дрони
2 листопада, 00:56
Під час горіння в повітря потрапляють важкі метали, діоксини, бензопірени, оксиди азоту та інші канцерогенні сполуки
Спалювання листя та рослинних залишків: влада нагадала про штрафи
31 жовтня, 08:38

Новини

У Вишгороді БпЛА впав на дах будинку під час нічної атаки, але не вибухнув
У Вишгороді БпЛА впав на дах будинку під час нічної атаки, але не вибухнув
У Києві пройшла акція за припинення діяльності музею Булгакова
У Києві пройшла акція за припинення діяльності музею Булгакова
У Києві два райони частково залишаються знеструмленими
У Києві два райони частково залишаються знеструмленими
Атака на Вишгород: зросла кількість постраждалих
Атака на Вишгород: зросла кількість постраждалих
У Вишгороді пожежа знищила квартири на шести поверхах (відео)
У Вишгороді пожежа знищила квартири на шести поверхах (відео)
Рятувальники відзвітували про наслідки атаки на Вишгород (фото, відео)
Рятувальники відзвітували про наслідки атаки на Вишгород (фото, відео)

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua