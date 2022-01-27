Аварія на Глибочицькій паралізувала рух трамваїв (фото)

Ford в’їхав у вантажівку конвоїрів

Аварія на вулиці Глибочицькій паралізувала рух трамваїв у двох напрямках. Про це повідомляє Телеграм-канал «Київ-оперативний»

Як зазначається, Ford в’їхав у вантажівку конвоїрів.

«У вантажівку конвоїрів на вулиці Глибочицькій в’їхав водій #Ford.

Все б нічого, але ДТП сталася на трамвайних коліях і тепер трамваї в обидва напрямки стоять», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 27 січня, на перетині бульвару Перова з проспектом Алішера Навої зіткнулися одразу три автомобілі: Dodge, Mercedes та Dacia. Дві автівки після зіткнення відлетіли на тротуар.

Раніше, 23 грудня, на вулиці Глибочицькій, 73 в Києві прямо на трамвайних коліях сталася дорожньо-транспортна пригода. Тут зіткнулися два легкових автомобілі.

Як повідомлялося, 21 грудня на Борщагівській швидкісній лінії зупинилися трамваї через ДТП між автівками Mazda та Hyundai, які вилетіли з дороги на трамвайні колії.

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