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    Аварія на Глибочицькій паралізувала рух трамваїв (фото)

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    На Глибочицькій рух трамваїв ускладнений в обох напрямках - Аварія на Глибочицькій паралізувала рух трамваїв (фото)
    На Глибочицькій рух трамваїв ускладнений в обох напрямках
    фото: Київ оперативний

    Ford в’їхав у вантажівку конвоїрів

    Аварія на вулиці Глибочицькій паралізувала рух трамваїв у двох напрямках. Про це повідомляє Телеграм-канал «Київ-оперативний»

    Як зазначається, Ford в’їхав у вантажівку конвоїрів.

    «У вантажівку конвоїрів на вулиці Глибочицькій в’їхав водій #Ford.

    Все б нічого, але ДТП сталася на трамвайних коліях і тепер трамваї в обидва напрямки стоять», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, у четвер, 27 січня, на перетині бульвару Перова з проспектом Алішера Навої зіткнулися одразу три автомобілі: Dodge, Mercedes та Dacia. Дві автівки після зіткнення відлетіли на тротуар.

    Раніше, 23 грудня, на вулиці Глибочицькій, 73 в Києві прямо на трамвайних коліях сталася дорожньо-транспортна пригода. Тут зіткнулися два легкових автомобілі.

    Як повідомлялося, 21 грудня на Борщагівській швидкісній лінії зупинилися трамваї через ДТП між автівками Mazda та Hyundai, які вилетіли з дороги на трамвайні колії.

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    Теги: ДТП дороги водій аварія коронавірус Mercedes Hyundai
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    Аварія на Глибочицькій паралізувала рух трамваїв (фото)