Аварія паралізувала рух тролейбусів по Північному мосту (відео)

Київпастранс направляв на місце аварії відповідальну технічну службу

У середу, 4 листопада, вранці на Північному мосту в Києві стався обрив контактної тролейбусної лінії.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

У зв’язку з цим рух тролейбусів зупинився в обидва боки.

Як повідомляє пресслужба КП «Київпастранс», затримувався рух тролейбусів №29, 30, 31, 47. На місце було направлено аварійну бригаду.

Рух тролейбусів було відновлено о 10:28. Наразі курсування відбувається з відхиленням від графіка.