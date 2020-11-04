  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Аварія паралізувала рух тролейбусів по Північному мосту (відео)

    • Розсилка
    Тролейбуси зупинилися через обрив контактної лінії - Аварія паралізувала рух тролейбусів по Північному мосту (відео)
    Тролейбуси зупинилися через обрив контактної лінії
    Фото: скріншот відео

    Київпастранс направляв на місце аварії відповідальну технічну службу

    У середу, 4 листопада, вранці на Північному мосту в Києві стався обрив контактної тролейбусної лінії.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    У зв’язку з цим рух тролейбусів зупинився в обидва боки.

    Як повідомляє пресслужба КП «Київпастранс», затримувався рух тролейбусів №29, 30, 31, 47. На місце було направлено аварійну бригаду.

    Рух тролейбусів було відновлено о 10:28. Наразі курсування відбувається з відхиленням від графіка.

    Київ громадський транспорт аварія Київпастранс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies