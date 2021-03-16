Авто грецького дипломата, що погрожував киянину битою, продовжує порушувати правила (фото)

Мешканці Оболоні скаржаться на працівника посольства, що регулярно паркується на тротуарах

Автомобіль з номерами дипломатичного представництва Греції в Україні продовжує паркуватися з порушенням правил на вулицях столиці. Минулого року водій машини вже вів себе агресивно стосовно киянина, який зробив йому зауваження, нагадують на Facebook-сторінці «ЗупиниЛося».

«Рік тому, у квітні 2020-го, працівник посольства Греції їхав машиною по тротуару, де ледь не збив пішохода. Ба більше, коли керманичу зробили зауваження, він почав сваритися та їхати автвікою на киянина, який пояснював, що тротуар – не для авто. На цьому історія не закінчилися», – говориться у повідомленні.

Оскільки дії дипломата були доволі агресивними, пішохід змушений був застосувати газовий балончик, який, до слова, теж не зупинив іноземця. Далі працівник посольства напав на киянина з бейсбольною битою.

Раніше водій цього авто вже вів себе неадекватно Фото: facebook.com/zupynylosia

На місце події приїхали поліціянти, які наголосили, що іноземець має дипломатичну недоторканність. За законами України, порушнику загрожував штраф та конфіскація водійського посвідчення. Відео широко поширилося в мережах і потрапило в сюжети вітчизняних телеканалів. На цю ситуацію в соцмережах тоді відреагували й у посольстві Греції – пообіцяли вжити відповідних заходів.

«Далі було не менш цікаво, працівники посольства Греції старанно чистили негативні коментарі на своїй сторінці у фейсбук і – мовчали, мовчали, мовчали. Щоб просто зам’яти цю історію і щоб всі про неї забули. Ми думали, після подібного, посольство відправить такого працівника по-тихому додому, щоб уникнути ганьби», – зазначили в дописі організації «ЗупиниЛося».

Однак, рік потому, автівку цього ж дипломата кияни почали часто помічати на столичній Оболоні. До слова, чоловік знову паркується не за правилами – на тротуарі.

Дипломатичний автомобіль, припаркований з порушенням правил, часто бачать в Оболонському районі Фото: facebook.com/zupynylosia

«ГО «ЗупиниЛося» знову пише листи до МВС, СБУ, МЗС і посольства Греції. З проханням повторно дати оцінку поведінці цього неадеквата з биткою рік тому! І прокоментувати його манеру паркування на українських газонах», – наголосили в організації.

Нагадаємо, що раніше грецький дипломат став фігурантом дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на перехресті вулиць Генерала Алмазова і Старонаводницької у Києві.