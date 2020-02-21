Банда автовикрадачів, серед яких колишній правоохоронець, постане перед судом



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Зловмисники викрадали автівки з метою перепродажу або розбирання на запчастини Фото: Нацполіція

Поліція довела причетність затриманих чоловіків до скоєння дев'яти викрадень автівок

Працівники слідчого управління поліції Київщини за процесуального керівництва прокуратури області завершили досудове розслідування кримінального провадження, відкрито за ч. 3 ст. 289 та за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, за фактом викрадення низки автомобілів.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Упродовж 2019 року на території Києва, столичної області та Чернігова сталася низка незаконного викрадення автомобілів автівок марки «Хюндай», «Мазда», «Тойота».

Під час проведення оперативно-розшукових заходів працівники кримінальної поліції встановили та затримали зловмисників. Ними виявилися троє чоловіків – 39-річний киянин, 36-річний уродженець Житомира та 35-річного віку житель Миколаєва.

Встановлено, що двоє з групи вже мали судимість за вчинення аналогічних злочинів. А організатор працював до 2009 року в органах МВС.

Під час огляду однієї з автівок, на якій пересувались злодії, поліцейські виявили та вилучили набої.

Працівники поліції довели причетність затриманих чоловіків до скоєння 9 незаконних заволодінь та оголосили їм підозру.

Викрадали зловмисники автівки з метою перепродажу або розбирання на запчастини. Один легковик вони повернули власнику за викуп.

Поліцейським вдалося розшукати і повернути потерпілим громадянам чотири неушкоджених автомобілі.

Наразі обвинувальний акт направлено до суду. За вчинення організованою групою низки незаконних заволодінь транспортними засобами, що завдало великої матеріальної шкоди, а також у носінні, зберіганні, придбанні, бойових припасів без передбаченого законом дозволу чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до дванадцяти років з конфіскацією майна.