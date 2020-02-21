Банда автовикрадачів, серед яких колишній правоохоронець, постане перед судом
Поліція довела причетність затриманих чоловіків до скоєння дев'яти викрадень автівок
Працівники слідчого управління поліції Київщини за процесуального керівництва прокуратури області завершили досудове розслідування кримінального провадження, відкрито за ч. 3 ст. 289 та за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, за фактом викрадення низки автомобілів.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
Упродовж 2019 року на території Києва, столичної області та Чернігова сталася низка незаконного викрадення автомобілів автівок марки «Хюндай», «Мазда», «Тойота».
Під час проведення оперативно-розшукових заходів працівники кримінальної поліції встановили та затримали зловмисників. Ними виявилися троє чоловіків – 39-річний киянин, 36-річний уродженець Житомира та 35-річного віку житель Миколаєва.
Встановлено, що двоє з групи вже мали судимість за вчинення аналогічних злочинів. А організатор працював до 2009 року в органах МВС.
Під час огляду однієї з автівок, на якій пересувались злодії, поліцейські виявили та вилучили набої.
Працівники поліції довели причетність затриманих чоловіків до скоєння 9 незаконних заволодінь та оголосили їм підозру.
Викрадали зловмисники автівки з метою перепродажу або розбирання на запчастини. Один легковик вони повернули власнику за викуп.
Поліцейським вдалося розшукати і повернути потерпілим громадянам чотири неушкоджених автомобілі.
Наразі обвинувальний акт направлено до суду. За вчинення організованою групою низки незаконних заволодінь транспортними засобами, що завдало великої матеріальної шкоди, а також у носінні, зберіганні, придбанні, бойових припасів без передбаченого законом дозволу чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до дванадцяти років з конфіскацією майна.