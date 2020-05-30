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    Бандитські розборки в Броварах. Першому підозрюваному обрали запобіжний захід

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    Бандитські розборки в Броварах. Першому підозрюваному обрали запобіжний захід
    Фото: Антон Геращенко/Facebook

    Затриманих судять за статтею «хуліганство»

    Затриманим після масової стрілянини в Броварах почали обирати запобіжний захід. Одного з підозрюваних вже поправили під арешт на 60 днів без права внесення застави. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

    «У Броварському суді вибрали запобіжний захід першому із затриманих учасників вчорашніх кримінальних розборок. 60 днів під арештом без права внесення застави», – йдеться в повідомленні.

    Геращенко зазначив, що аналогічні рішення очікують і по іншим затриманим з обох кримінальних угруповань. Додамо, що затриманих судять за статтею «хуліганство»

    «21 правопорушник, яким оголошено про підозру за частиною 4 статті 296 ККУ хуліганство, доставлений в суд, де буде обиратися запобіжний захід», – розповіла працівник відділу комунікацій поліції Київської області Віталія Грохольська.

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    Нагадаємо, вранці 29 травня в Броварах десятки людей влаштували перестрілку посеред вулиці. Копи затримали 21 учасника перестрілки: 11 – в Броварах, 5 – у Житомирській області та 5 – у Вінницькій.

    Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що в результаті стрілянини троє учасників отримали поранення з травматичної зброї. Він також оприлюднив фото затриманих.

    Для розшуку і затримання інших співучасників введена спеціальна поліцейська операція.

    Раніше слідчі розпочали три кримінальні провадження за фактом стрілянини у Броварах.

    Напередодні ввечері міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що учасники стрілянини «надовго сядуть у в’язницю». Наразі 28 зловмисників затримані, з них вже 22 висунуті обвинувачення.

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