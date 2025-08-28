Столична влада повідомила про антирекорд: пошкодження є у всіх районах

Наслідки російського обстрілу у Києві після обстрілу РФ у ніч на 28 серпня

Ткаченко повідомив, що точкові відключення світла

Внаслідок нічної атаки РФ на Київ пошкоджені всі райони міста, 33 локації, лише в Голосіївському постраждали до 80 будинків. Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, повідомляє «Главком».

На місцях зі значними пошкодженнями працюватиме виїзне відділення ДМС – паспортний сервіс та мобільний сервісний центр МВС (для киян, які втратили авто).

«Київгаз» працює над поверненням газопостачання на кількох локаціях. Є точкові відімкнення світла.

«У нас 33 локації з наслідками, на 18 залучені рятувальники. Маємо антирекорд – пошкодження в усіх районах міста», – написав Ткаченко.

8 фото На весь екран















Тим часом у Києві зросла кількість загиблих через російську атаку. У столиці загинуло щонайменше 17 людей, триває рятувальна операція. Цієї ночі Росія вбила у столиці четверо дітей, найменшій дівчинці було лише два роки.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга разом з керівниками 55 іноземних дипломатичних місій відвідали місце удару РФ по багатоповерхівці у Дарницькому районі Києва.

«Тут російські терористи вбили щонайменше 14 мирних жителів, зокрема чотирьох дітей. Одна з дітей народилася під час російських ударів у 2022 році та загинула від російського удару сьогодні вранці», – написав він.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас відреагували на атаку Росії по Києву і викликали посла РФ в Брюсселі.

Кая Каллас назвала черговий обстріл Росією України «глузуванням з мирних зусиль» і повідомила про виклик посла РФ у Брюсселі.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що обурена обстрілом української столиці, який назвала «найсмертоноснішим з липня».