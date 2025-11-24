Головна Київ Новини
Скільки коштуватимуть новорічні ялинки у Києві: влада оприлюднила нові ціни

Вартість новорічного дерева в Києві коливатиметься від 500 до 2,5 тис. грн за погонний метр, залежно від виду
фото: КМДА

У Києві працюватиме 141 офіційна локація з продажу новирічних ялинок та сосен

Цьогоріч в Києві сосни продаватимуть за ціною від 500 грн за погонний метр, а ялинки – від 750 грн. Вартість хвойних композицій становитиме від 250 до 650 грн. Про це в коментарі Рбк–Україна повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА, інформує «Главком»

«За інформацією КП «Світоч» Києва – організатора сезонних ярмарків з продажу натуральних хвойних дерев у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Оболонському, Подільському районах, ялинки будуть привезені з лісових господарств Волинської, Полтавської, Закарпатської, Чернігівської областей, країн Данії та Польщі», – заявили у Департаменті.

Вартість новорічного дерева в Києві коливатиметься від 500 до 2,5 тис. грн за погонний метр, залежно від виду.

Ціни за погонний метр:

  • сосна – від 500 грн;
  • ялинка Польща – від 750 грн;
  • ялинка Данія – від 2500 грн;

Зібрані композиції ялинка:

  • 30 см – 250 грн;
  • 60 см – 400 грн;
  • 1 м – 550 грн.

Зібрані композиції зі сосни: 1 м – 650 грн.

Як повідомляв Главком, у Києві працюватиме 141 офіційна локація, де підприємці можуть реалізовувати ялинки з плантацій лісництв – безпечні, сертифіковані та легальні. Ринки розпочнуть роботу з 4 грудня. З повним переліком локацій ялинкових ярмарків у всіх районах Києва можна ознайомитись за посиланням.

Головна ялинка країни у Києві цього року буде присвячена фрескам Софії Київської. Штучне 16–метрове дерево прикрасять 10 тисячами іграшок у натуральних, «давніх» кольорах, а біля нього облаштують ятку з чаями й смаколиками.

Киян закликають долучитися до створення декору 26 листопада. Ялинку засвітять традиційно 6 грудня, у День святого Миколая.

Київ Різдвяні свята ялинка

