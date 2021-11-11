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    У одному з дитсадків у Черкасах знущалися над дітьми: деталі скандалу

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    Діти з вадами розвитку постраждали від боулінгу - У одному з дитсадків у Черкасах знущалися над дітьми: деталі скандалу
    Діти з вадами розвитку постраждали від боулінгу
    Фото з відкритих джерел

    У колективі дошкільного закладу – нездорова атмосфера

    У черкаському дошкільному закладі спеціального типу, де навчаються діти із вадами розвитку, зафіксували факт булінгу. Про це повідомила заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна, пише «Вичерпно».

    Мама однієї дитини звернулася із низкою скарг, зокрема щодо неналежної корекційної роботи та роботи із батьками. Та головна скарга – насилля над її дитиною.

    У департаменті освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради створили комісію, яка спілкувалася із батьками і проводила анонімне анкетування. Завдяки цьому вдалося знайти батьків, які водили в садочок дітей ще в 2018 році і вже тоді спостерігали факти неналежного поводження із вихованцями.

    «Йдеться про одну групу, де є дві виховательки. Одна із них вже написала заяву за власним бажанням, інша також спочатку хотіла звільнитися, але пішла на лікарняний. Своєї вини вони не визнають. У колективі – абсолютно нездорова атмосфера», – зазначила Анастасія Чубіна.

    Усі матеріали сьогодні передадуть до прокуратури.

    Нагадаємо, раніше у Черкасах директорка Палацу молоді обізвала батьків, що дають дітям екзотичні імена, «ублюдками».

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    Теги: Черкаси діти булінг
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    У одному з дитсадків у Черкасах знущалися над дітьми: деталі скандалу