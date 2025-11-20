Головна Київ Новини
search button user button menu button

Біля метро «Лук'янівська» пасажири ризикують життям через заблоковану зупинку (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Біля метро «Лук'янівська» пасажири ризикують життям через заблоковану зупинку (фото)
Деякі пасажири стають на стінку переходу, чим наражають себе на небезпеку
фото: ГО «Пасажири Києва»

Тролейбуси № 6, 16, 18, 35, автобус № 50 та декілька маршруток висаджують пасажирів фактично в підземний перехід

У Києві після російського обстрілу заблокована зупинка громадського транспорту біля метро «Лук'янівська», пасажирів висаджують фактично в підземний перехід. Як зазначає ГО «Пасажири Києва», біля зупинки триває прибирання та протиаварійні роботи, інформує «Главком».

Зазначається, шо протягом цього часу тролейбуси № 6, 16, 18, 35, автобус № 50 та декілька маршруток висаджують пасажирів фактично в підземний перехід.

Вже декілька днів після обстрілу заводу біля метро Лукʼянівська заблокована зупинка громадського транспорту
Вже декілька днів після обстрілу заводу біля метро Лукʼянівська заблокована зупинка громадського транспорту
фото: Пасажири Києва/Facebook

«Значна ділянка вулиці закрита парканом і водії висаджують пасажирів на дорогу, а ті намагаються пролізти в шпарину 0,5 метрів між переходом та парканом. Деякі навіть стають на стінку переходу», – йдеться в повідомленні громадської організації.

Тролейбус висаджує пасажирів біля метро «Лук'янівська» в Києві, листопад 2025
Тролейбус висаджує пасажирів біля метро «Лук'янівська» в Києві, листопад 2025
фото: Пасажири Києва/Facebook

У громадській організації додають, що Департамент транспорту КМДА мав би організувати тимчасову зупинку в найближчому доступному місці, а ШЕУ – прибрати цей паркан.

Також активісти наголошують, що на цій локації потрібний наземний перехід.: «Загалом це локація, де теж надзвичайно потрібний наземний перехід. Щоб пасажирам не доводилося йти в підземний».

Нагадаємо, у ніч на 14 листопада окупаційна армія тероризувала Київ та область ракетами різних типів та ударними дронами. За повідомленнями столичної влади, у місті винили пожежі та зафіксовано влучання

Теги: метро армія активісти зупинка автобус

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Едуард Бурчак закликав співвітчизників учитися та не підписувати контракт
ЗСУ взяли в полон 18-річного окупанта, який приїхав воювати з Єврейської автономної області Росії
16 листопада, 21:15
80% мобілізованих тікає з центрів підготовки, і країна нічого не робить, щоб їх повернути
Кількість СЗЧ скоро дорівнюватиме армії: нардеп б'є на сполох через масове дезертирство
15 листопада, 16:58
Стокгольм: автобус врізався в зупинку, шість загиблих і кілька поранених
Стокгольм: автобус врізався в зупинку, шість загиблих і кілька поранених
15 листопада, 01:26
На боці Росії проти України воюють близько 200 тис. громадян Кенії, яких завербувала РФ
Завербовані кенійські силовики розповіли, як росіяни змушували їх збирати дрони
14 листопада, 09:35
У жовтні ескалатори метро зупинялися 553 рази через порушення пасажирами правил користування
Названо найчастіші причини травмувань у київському метро
13 листопада, 13:48
Пістолет Макарова зі спорядженим магазином. З цієї зброї ФСБ доручило агенту здійснити замовне вбивство у Києві медійної особи
Російський агент готував теракти у київському метро і ТРЦ
12 листопада, 12:25
Замість звичних білих смуг на асфальті з’явилися написи: «Де наш перехід?»
У центрі Києва активісти намалювали перехід, який місто не може узгодити вже п’ять років
3 листопада, 17:05
Трамп та Сі зустрілись вперше за шість років
Обстріл Запоріжжя та Київщини, зустріч Трампа та Сі: головне за ніч
30 жовтня, 05:53
Суд довів вину київського студента, який порушив спокій пасажирів метро
Суд призначив суворе покарання студенту за трюк із велосипедом у київському метро
27 жовтня, 08:50

Новини

Київ впроваджує унікальну систему розподіленої електрогенерації: подібного немає ніде в світі
Київ впроваджує унікальну систему розподіленої електрогенерації: подібного немає ніде в світі
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 22-23 листопада
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 22-23 листопада
Зоопарк повідомив про стан оленя, який постраждав під час обстрілу Києва
Зоопарк повідомив про стан оленя, який постраждав під час обстрілу Києва
Київ накриває туман: синоптики попереджають про небезпеку
Київ накриває туман: синоптики попереджають про небезпеку
Графіки відключень світла у Києві 21 листопада оновлено
Графіки відключень світла у Києві 21 листопада оновлено
Скарги подіяли: комунальники взялися за зупинку біля метро «Лук'янівська»
Скарги подіяли: комунальники взялися за зупинку біля метро «Лук'янівська»

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua