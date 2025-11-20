Біля метро «Лук'янівська» пасажири ризикують життям через заблоковану зупинку (фото)

Деякі пасажири стають на стінку переходу, чим наражають себе на небезпеку

Тролейбуси № 6, 16, 18, 35, автобус № 50 та декілька маршруток висаджують пасажирів фактично в підземний перехід

У Києві після російського обстрілу заблокована зупинка громадського транспорту біля метро «Лук'янівська», пасажирів висаджують фактично в підземний перехід. Як зазначає ГО «Пасажири Києва», біля зупинки триває прибирання та протиаварійні роботи, інформує «Главком».

Зазначається, шо протягом цього часу тролейбуси № 6, 16, 18, 35, автобус № 50 та декілька маршруток висаджують пасажирів фактично в підземний перехід.

Вже декілька днів після обстрілу заводу біля метро Лукʼянівська заблокована зупинка громадського транспорту фото: Пасажири Києва/Facebook

«Значна ділянка вулиці закрита парканом і водії висаджують пасажирів на дорогу, а ті намагаються пролізти в шпарину 0,5 метрів між переходом та парканом. Деякі навіть стають на стінку переходу», – йдеться в повідомленні громадської організації.

Тролейбус висаджує пасажирів біля метро «Лук'янівська» в Києві, листопад 2025 фото: Пасажири Києва/Facebook

У громадській організації додають, що Департамент транспорту КМДА мав би організувати тимчасову зупинку в найближчому доступному місці, а ШЕУ – прибрати цей паркан.

Також активісти наголошують, що на цій локації потрібний наземний перехід.: «Загалом це локація, де теж надзвичайно потрібний наземний перехід. Щоб пасажирам не доводилося йти в підземний».

Нагадаємо, у ніч на 14 листопада окупаційна армія тероризувала Київ та область ракетами різних типів та ударними дронами. За повідомленнями столичної влади, у місті винили пожежі та зафіксовано влучання