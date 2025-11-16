ЗСУ взяли в полон 18-річного окупанта, який приїхав воювати з Єврейської автономної області Росії

«Тут всі заради грошей, якоїсь ідеї у наших піхотинців я не помітив», – каже росіянин

18-річний окупант на ім’я Едуард Бурчак приїхав воювати з міста Біробіджан, що в Єврейській автономній області Росії. Це за 6500 кілометрів від України. Тобто, така ж приблизно відстань, як від Києва до Квебека. Як інформує «Главком», інтерв’ю з полоненим росіянином оприлюднила 110 ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Едуард розповів, що у 18 років його призвали на строкову службу. Та він вирішив укласти контракт – спокусився на обіцянки, що служитиме в штабі. Однак щойно папери були підписані, новобранцю оголосили, що він вирушає в зону так званої Спеціальної воєнної операції.

Навчали Едуарда на старшого розвідника-снайпера. Він побував у боях, із групою брав участь у зачистках. Швидко зрозумів, що штурм – це дорога в один кінець, а російська армія воює не заради вищої мети, а в основному за матеріальне.

«Тут всі заради грошей, якоїсь ідеї у наших піхотинців я не помітив», – каже окупант.

Життя юному окупанту врятували ЗСУ. Едуард Бурчак закликав співвітчизників учитися та не підписувати контракт.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, скільки військових потрапило в український полон цього року. Він повідомив, що найбільшу кількість російських військовополонених «принесла» Добропільська операція. Зокрема окупантів узяли на таких напрямках, як Добропілля та Покровськ.

Також полонені солдати КНДР у Києві просять не повертати їх додому. Двоє військовополонених із Північної Кореї, які воювали на боці Росії, звернулися з проханням передати їх Південній Кореї. Ці полонені перебувають у психологічно нестабільному стані й намагалися завдати собі шкоди.