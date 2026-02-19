Біля метро «Тараса Шевченка» сталася ДТП, рух заблоковано (фото)

Дорожньо-транспортна пригода трапилася на перехресті вулиць Межигірської та Оленівської, поруч із виходом зі станції метро «Тараса Шевченка»

У четвер вранці, 19 лютого 2026 року, у Подільському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода на одному з найінтенсивніших транспортних вузлів. Через аварію рух транспорту на Подолі суттєво ускладнений .Про це повідомляє «Главком» з посиланням на патрульну поліцію.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася на перехресті вулиць Межигірської та Оленівської, поруч із виходом зі станції метро «Тараса Шевченка», через що утворився затор у напрямку вулиці Новокостянтинівської.

Через аварію на Межигірській рух відчутно ускладнено скриншот з google.com/maps

У районі станції метро «Тараса Шевченка» виник затор, також «почервоніли» Гаванський міст на Набережно-Рибальська вулиця.

Водіям радять:

за можливості обирати маршрути в об’їзд через вулицю Набережно-Лугову або Костянтинівську;

враховувати затримки в русі громадського транспорту, що курсує цією ділянкою.

На місці події працюють екіпажі патрульної поліції, які регулюють рух та оформлюють матеріали події. Причини та обставини аварії встановить слідство.

Раніше «Главком» писав, що 19 лютого в Києві та області на дорогах очікується ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий). Для уникнення травматизму киян закликають дотримуватись порад під час ожеледиці та бути обережними, пересуваючись містом.