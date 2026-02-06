Ледь міг розмовляти від холоду. У Києві патрульні врятували бігуна, який заблукав у парку

Чоловік вийшов на пробіжку та заблукав у парковій зоні

Коли приїхала поліція, чоловік перебував у стані сильного переохолодження

У Києві правоохоронці розшукали чоловіка, який під час пробіжки в сильний мороз втратив орієнтацію та заблукав у парковій зоні. Про це повідомляє столична патрульна поліція, інформує «Главком».

Днями патрульні отримали тривожний дзвінок від киянина. Чоловік повідомив, що під час тренування не зміг знайти дорогу назад, сильно змерз і потребує допомоги.

Екіпажі негайно почали прочісувати засніжені стежки парку. Невдовзі бігуна вдалося знайти: чоловік перебував у стані сильного переохолодження та ледь міг розмовляти. Поліцейські відігріли потерпілого у службовому авто, після чого передали медикам для подальшої госпіталізації.

«Плануючи маршрут, обирайте знайомі стежки та тримайте телефон зарядженим», – зазначили в поліції.

Нагадаємо, що не всі випадки зимових розваг закінчуються порятунком. Зокрема, на Київщині триває пошукова операція на обвідному каналі поблизу села Лебедівка (Вишгородський район). Під час катання по замерзлій водоймі автомобіль УАЗ, у якому перебували двоє чоловіків, провалився під кригу. Тіло одного з них рятувальники вже виявили, пошуки іншого пасажира тривають другу добу.