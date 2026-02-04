Київ отримав партію генераторів від Франції

Обладнання передадуть для потреб «Київтеплоенерго»

До Києва надійшла нова партія гуманітарної допомоги від Франції у вигляді електрогенераторів для посилення енергетичної стійкості міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис мера Києва Віталія Кличка.

За його словами, Київ отримав 30 генераторів загальною потужністю 3,4 МВт, які буде передано для потреб КП «Київтеплоенерго». «До Києва надійшла гуманітарна допомога від Франції – 30 генераторів загальною потужністю 3,4 МВт, які столиця передає для потреб КП «Київтеплоенерго», – написав Кличко.

фото: Віталій Кличко/Telegram

Він зазначив, що обладнання допоможе зміцнити стійкість міської інфраструктури. «Ці джерела живлення допоможуть місту підсилити рівень стійкості критичних обʼєктів, закладів соціальної сфери та житлових будинків», – наголосив мер.

Допомогу надав Французький кризовий центр Міністерства закордонних справ Франції через Європейський механізм цивільного захисту. Кличко також подякував уряду Франції, дипломатам та французькій делегації, яка передала допомогу Києву.

фото: Віталій Кличко/Telegram

Раніше, Київ отримав масштабну гуманітарну підтримку з боку Польщі у вигляді резервних джерел живлення для житлової та критичної інфраструктури. Загалом до столиці передали 90 генераторів із Варшави: перша партія з 59 одиниць надійшла наприкінці минулого тижня, а згодом місто отримало ще 31 генератор, що дозволило суттєво розширити можливості резервного електропостачання.

Більшість переданих установок: дизельні генератори різної потужності, призначені для забезпечення електроенергією житлових будинків, об’єктів теплопостачання та технічного обладнання в районах, де виникли проблеми з відновленням енергопостачання. Частину генераторів одразу розподілили по районах міста для підтримки роботи теплових систем.