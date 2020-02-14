Біля столичної мерії велосипедисти створили серце (фото, відео)



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Серце з велосипедів на Хрещатику Фото: Вечірній Київ

Зимовий день «Велосипедом на роботу» проходить цього року 14 лютого в усьому світі

Сьогодні, 14 лютого, в Києві проходить зимовий день «Велосипедом на роботу». Вранці учасники флешмобу зібралися біля будівлі Київської міської держадміністрації..

Акція міжнародна, до неї долучились активісти в багатьох країнах світу.

Цьогорічний меседж акції – збережи зиму, їдь на велосипеді. «Ми всі бачимо наслідки глобального потепління. Велосипед вид транспорту, який дозволяє піклуватися про екологію. Наші підрахунки показали, що цього року в Україні кількість велосипедистів збільшилась на 20%», - розповіла Наталія Князева, операційна менеджерка U-Cycle (ГО «Асоціація велосипедистів Києва»). Про це пише Вечірній Київ.

І якщо європейські країни вже давно пристосовують свою інфраструктуру для велосипедистів, то українці лише мріють про це. Хоча вже 2 роки минуло з прийняття велоконцепції у Києві, а жодного веломаршруту до кінця так і не доведено, нарікають активісти.

У кінці акції активісти створили гігантське серце з велосипедів.

Зимовий день «Велосипедом на роботу» проходить цього року 14 лютого в усьому світі, усім охочим пропонують зареєструватися на сайті winterbiketoworkday.org, де на інтерактивній карті буде видно, яке місто світу є найбільш велосипедним взимку.

Організатори заходу в Києві - U-Cycle - Асоціація велосипедистів Києва.

Як повідомлялося, у 2019 році користувачів велосипеда в Києві поменшало на третину порівняно з 2018 роком. При цьому вперше за два роки пропорція велосипедистів, що рухаються по дорозі і по тротуару, стала 50/50. Це засвідчили результати останнього підрахунку велосипедистів, який U-Cycle (ГО «Асоціація велосипедистів Києва») провела у столиці восени 2019 року.

Згідно із розпорядженням КМДА, у Києві біля закладів культури, освіти, охорони здоров’я, об’єктів транспортної інфраструктури, у парках та скверах встановлять паркувальні велосипедні стійки. Загалом планується встановити 681 паркувальну велосипедну стійку на 204 майданчиках.