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    Біля столичної мерії велосипедисти створили серце (фото, відео)

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    Серце з велосипедів на Хрещатику - Біля столичної мерії велосипедисти створили серце (фото, відео)
    Серце з велосипедів на Хрещатику
    Фото: Вечірній Київ

    Зимовий день «Велосипедом на роботу» проходить цього року 14 лютого в усьому світі

    Сьогодні, 14 лютого, в Києві проходить зимовий день «Велосипедом на роботу». Вранці учасники флешмобу зібралися біля будівлі Київської міської держадміністрації..

    Акція міжнародна, до неї долучились активісти в багатьох країнах світу.

    Цьогорічний меседж акції – збережи зиму, їдь на велосипеді. «Ми всі бачимо наслідки глобального потепління. Велосипед вид транспорту, який дозволяє піклуватися про екологію. Наші підрахунки показали, що цього року в Україні кількість велосипедистів збільшилась на 20%», - розповіла Наталія Князева, операційна менеджерка U-Cycle (ГО «Асоціація велосипедистів Києва»). Про це пише Вечірній Київ.

    І якщо європейські країни вже давно пристосовують свою інфраструктуру для велосипедистів, то українці лише мріють про це. Хоча вже 2 роки минуло з прийняття велоконцепції у Києві, а жодного веломаршруту до кінця так і не доведено, нарікають активісти.

    У кінці акції активісти створили гігантське серце з велосипедів.

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    Біля столичної мерії велосипедисти створили серце (фото, відео)
    Біля столичної мерії велосипедисти створили серце (фото, відео)
    Біля столичної мерії велосипедисти створили серце (фото, відео)
    Біля столичної мерії велосипедисти створили серце (фото, відео)
    Біля столичної мерії велосипедисти створили серце (фото, відео)

    Зимовий день «Велосипедом на роботу» проходить цього року 14 лютого в усьому світі, усім охочим пропонують зареєструватися на сайті winterbiketoworkday.org, де на інтерактивній карті буде видно, яке місто світу є найбільш велосипедним взимку.

    Організатори заходу в Києві - U-Cycle - Асоціація велосипедистів Києва.

    Як повідомлялося, у 2019 році користувачів велосипеда в Києві поменшало на третину порівняно з 2018 роком. При цьому вперше за два роки пропорція велосипедистів, що рухаються по дорозі і по тротуару, стала 50/50. Це засвідчили результати останнього підрахунку велосипедистів, який U-Cycle (ГО «Асоціація велосипедистів Києва») провела у столиці восени 2019 року.

    Згідно із розпорядженням КМДА, у Києві біля закладів культури, освіти, охорони здоров’я, об’єктів транспортної інфраструктури, у парках та скверах встановлять паркувальні велосипедні стійки. Загалом планується встановити 681 паркувальну велосипедну стійку на 204 майданчиках.

    Київ КМДА кияни велоінфраструктура велосипед
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