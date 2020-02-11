У День закоханих киянам пропонують пересісти на велосипеди



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У Києві не вперше пройде зимовий флешмоб «Велосипедом на роботу» Фото: Вечірній Київ

Київ приєднається до всесвітнього зимового дня «Велосипедом на роботу»

У День закоханих, 14 лютого, у Києві відбудеться зимовий день «Велосипедом на роботу». Учасники флешмобу зберуться вранці біля будівлі Київської міської держадміністрації.

Про це повідомляється на сторінці заходу у Facebook.

«Запрошуємо вас приїжджати з плакатами-валентинками та закликати місто створювати безпечну велосипедну інфраструктуру. Цього разу – повна самоорганізація. Беремо термоси з кавою/чаєм та до чаю з розрахунку «для себе і друга». П’ємо каву та спілкуємося з 08:00 до 10:00, - закликали організатори заходу. - Заохочуйте друзів, сусідів та колег приєднуватися. Домовляйтеся про місце зустрічі та збирайте невеликі групи. Приїжджайте всім офісом на роботу велосипедами. Їхати разом – завжди веселіше та безпечніше».

Зимовий день «Велосипедом на роботу» проходить цього року 14 лютого в усьому світі, усім охочим пропонують зареєструватися на сайті winterbiketoworkday.org, де на інтерактивній карті буде видно, яке місто світу є найбільш велосипедним взимку.

Організатори заходу в Києві - U-Cycle - Асоціація велосипедистів Києва.

Як повідомлялося, у 2019 році користувачів велосипеда в Києві поменшало на третину порівняно з 2018 роком. При цьому вперше за два роки пропорція велосипедистів, що рухаються по дорозі і по тротуару, стала 50/50. Це засвідчили результати останнього підрахунку велосипедистів, який U-Cycle (ГО «Асоціація велосипедистів Києва») провела у столиці восени 2019 року.

Згідно із розпорядженням КМДА, у Києві біля закладів культури, освіти, охорони здоров’я, об’єктів транспортної інфраструктури, у парках та скверах встановлять паркувальні велосипедні стійки. Загалом планується встановити 681 паркувальну велосипедну стійку на 204 майданчиках.