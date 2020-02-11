  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У День закоханих киянам пропонують пересісти на велосипеди

    • Розсилка
    У Києві не вперше пройде зимовий флешмоб&nbsp;<span lang="UK">&laquo;Велосипедом на роботу&raquo;</span> - У День закоханих киянам пропонують пересісти на велосипеди
    У Києві не вперше пройде зимовий флешмоб «Велосипедом на роботу»
    Фото: Вечірній Київ

    Київ приєднається до всесвітнього зимового дня «Велосипедом на роботу»

    У День закоханих, 14 лютого, у Києві відбудеться зимовий день «Велосипедом на роботу». Учасники флешмобу зберуться вранці біля будівлі Київської міської держадміністрації.

    Про це повідомляється на сторінці заходу у Facebook.

    «Запрошуємо вас приїжджати з плакатами-валентинками та закликати місто створювати безпечну велосипедну інфраструктуру. Цього разу – повна самоорганізація. Беремо термоси з кавою/чаєм та до чаю з розрахунку «для себе і друга». П’ємо каву та спілкуємося з 08:00 до 10:00, - закликали організатори заходу. - Заохочуйте друзів, сусідів та колег приєднуватися. Домовляйтеся про місце зустрічі та збирайте невеликі групи. Приїжджайте всім офісом на роботу велосипедами. Їхати разом – завжди веселіше та безпечніше».

    Зимовий день «Велосипедом на роботу» проходить цього року 14 лютого в усьому світі, усім охочим пропонують зареєструватися на сайті winterbiketoworkday.org, де на інтерактивній карті буде видно, яке місто світу є найбільш велосипедним взимку.

    Організатори заходу в Києві - U-Cycle - Асоціація велосипедистів Києва.

    Як повідомлялося, у 2019 році користувачів велосипеда в Києві поменшало на третину порівняно з 2018 роком. При цьому вперше за два роки пропорція велосипедистів, що рухаються по дорозі і по тротуару, стала 50/50. Це засвідчили результати останнього підрахунку велосипедистів, який U-Cycle (ГО «Асоціація велосипедистів Києва») провела у столиці восени 2019 року.

    Згідно із розпорядженням КМДА, у Києві біля закладів культури, освіти, охорони здоров’я, об’єктів транспортної інфраструктури, у парках та скверах встановлять паркувальні велосипедні стійки. Загалом планується встановити 681 паркувальну велосипедну стійку на 204 майданчиках.

    Київ кияни велоінфраструктура велосипед
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ