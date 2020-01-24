Столична влада обіцяє облаштувати в місті понад 200 велопарковок



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Встановлення велостійок буде здійснюватися за рахунок бюджетних коштів

У Києві біля закладів культури, освіти, охорони здоров’я, об’єктів транспортної інфраструктури, у парках та скверах встановлять паркувальні велосипедні стійки. Загалом планується встановити 681 паркувальну велосипедну стійку на 204 майданчиках. Перелік майданчиків затверджено розпорядженням Київської міської державної адміністрації № 79.

Замовником визначено КП «Київтранспарксервіс». Роботи планують виконати протягом 2020 року.

Відповідно до Концепції розвитку велосипедної інфраструктури в Києві, серед типів велопарковок обрано стійки для велосипедів, оскільки вони розраховані для одного чи двох велосипедів та є оптимальним рішенням для короткотривалого паркування.

Фінансування робіт буде здійснюватися за рахунок бюджетних коштів.

Нагадаємо, у 2019 році користувачів велосипеда в Києві поменшало на третину порівняно з 2018 роком. При цьому вперше за два роки пропорція велосипедистів, що рухаються по дорозі і по тротуару, стала 50/50. Це засвідчили результати останнього підрахунку велосипедистів, який U-Cycle (ГО «Асоціація велосипедистів Києва») провела у столиці восени 2019 року.

Як повідомлялося, Nextbike планує у 2020 році відкрити у Києві ще 264 локації велопрокату. Кількість велосипедів у точках прокату зросте до 2 тисяч.

Засновник сервісу Nextbike в Україні Олексій Кушка звернув увагу на те, що жоден банк не відкрив біля себе станцію Nextbike.