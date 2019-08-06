Евакуатори працюють на вулицях Києва: які авто поповнили штрафмайданчики (фото)



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Евакуація автомобіля порушника з бульвару Тараса Шевченка Фото: Центр організації дорожнього руху Києва

У понеділок з бульвару Шевченка було евакуйовано вісім автомобілів

У понеділок, 5 серпня, 2019 року під час спільного рейду Патрульної поліції Києва та КП «Центр організації дорожнього руху» з бульвару Тараса Шевченка з виділеної смуги громадського транспорту було переміщено 8 автомобілів порушників правил паркування. Працювало два автомобілі-евакуатори, повідомляє Центр організації дорожнього руху.

Водночас, ще близько 15 водіїв-порушників уникнули переміщення своїх автомобілів та були оштрафовані поліцейськими, оскільки прибули на місце в момент виконання робіт із завантаження транспортного засобу на спеціальний автомобіль-евакуатор.

Державні номери переміщених автомобілів:

АА1941ТМ

АА1099ВТ

АА5819ОР

АІ8633НМ

АА0324КХ

АА0676КІ

АА7585РК

СА9294ВХ

Комунальники зазначили, що порушників значно менше, але вони ще є, тому цим водіям доведеться забирати свої автомобілі зі штрафмайданчика.

Нагадуємо, що КП «Центр організації дорожнього руху» здійснює переміщення тимчасово затриманих Патрульною поліцією транспортних засобів відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України від 17.12.2008 р. №1102 та договору про надання транспортних послуг, укладеного з ДП «Інформ-ресурси» МВС України.

Нагадаємо, з 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів. Також читайте, за що інспектори можуть оштрафувати водіїв.

10 липня у Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях, спільно з Патрульною поліцією Києва.

З 29 липня по 4 серпня з вулиць Києва переміщено на спеціальний майданчик 63 транспортних засоби порушників правил дорожнього руху, які були тимчасово затримані патрульними поліцейськими.

За липень з центральних вулиць Києва було здійснено 99 примусових евакуацій автомобілів, припаркованих у заборонених місцях.

КП «Київтранспарксервіс» повідомляє, що наразі штрафмайданчики, куди евакуюють автомобілі, вже переповнені.

«Через переповненість штрафмайданчиків ДП «Інформ-ресурс» (на вул. Хоткевича, 20б та на вул. Пухівській, 3) ми готуємо до експлуатації новий на 100 машиномісць в Деснянському районі», - зазначили комунальники.

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