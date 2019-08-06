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    Евакуатори працюють на вулицях Києва: які авто поповнили штрафмайданчики (фото)

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    Евакуація автомобіля порушника з бульвару Тараса Шевченка - Евакуатори працюють на вулицях Києва: які авто поповнили штрафмайданчики (фото)
    Евакуація автомобіля порушника з бульвару Тараса Шевченка
    Фото: Центр організації дорожнього руху Києва

    У понеділок з бульвару Шевченка було евакуйовано вісім автомобілів

    У понеділок, 5 серпня, 2019 року під час спільного рейду Патрульної поліції Києва та КП «Центр організації дорожнього руху» з бульвару Тараса Шевченка з виділеної смуги громадського транспорту було переміщено 8 автомобілів порушників правил паркування. Працювало два автомобілі-евакуатори, повідомляє Центр організації дорожнього руху.

    Водночас, ще близько 15 водіїв-порушників уникнули переміщення своїх автомобілів та були оштрафовані поліцейськими, оскільки прибули на місце в момент виконання робіт із завантаження транспортного засобу на спеціальний автомобіль-евакуатор.

    Державні номери переміщених автомобілів:

    • АА1941ТМ
    • АА1099ВТ
    • АА5819ОР
    • АІ8633НМ
    • АА0324КХ
    • АА0676КІ
    • АА7585РК
    • СА9294ВХ

    Комунальники зазначили, що порушників значно менше, але вони ще є, тому цим водіям доведеться забирати свої автомобілі зі штрафмайданчика.

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    Евакуатори працюють на вулицях Києва: які авто поповнили штрафмайданчики (фото)
    Евакуатори працюють на вулицях Києва: які авто поповнили штрафмайданчики (фото)
    Евакуатори працюють на вулицях Києва: які авто поповнили штрафмайданчики (фото)
    Евакуатори працюють на вулицях Києва: які авто поповнили штрафмайданчики (фото)
    Евакуатори працюють на вулицях Києва: які авто поповнили штрафмайданчики (фото)
    Евакуатори працюють на вулицях Києва: які авто поповнили штрафмайданчики (фото)
    Евакуатори працюють на вулицях Києва: які авто поповнили штрафмайданчики (фото)
    Евакуатори працюють на вулицях Києва: які авто поповнили штрафмайданчики (фото)

    Нагадуємо, що КП «Центр організації дорожнього руху» здійснює переміщення тимчасово затриманих Патрульною поліцією транспортних засобів відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України від 17.12.2008 р. №1102 та договору про надання транспортних послуг, укладеного з ДП «Інформ-ресурси» МВС України.

    Нагадаємо, з 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів. Також читайте, за що інспектори можуть оштрафувати водіїв.

    10 липня у Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях, спільно з Патрульною поліцією Києва.

    З 29 липня по 4 серпня з вулиць Києва переміщено на спеціальний майданчик 63 транспортних засоби порушників правил дорожнього руху, які були тимчасово затримані патрульними поліцейськими. 

    За липень з центральних вулиць Києва було здійснено 99 примусових евакуацій автомобілів, припаркованих у заборонених місцях. 

    КП «Київтранспарксервіс» повідомляє, що наразі штрафмайданчики, куди евакуюють автомобілі, вже переповнені.

    «Через переповненість штрафмайданчиків ДП «Інформ-ресурс» (на вул. Хоткевича, 20б та на вул. Пухівській, 3) ми готуємо до експлуатації новий на 100 машиномісць в Деснянському районі», - зазначили комунальники.

    Читайте також, де порушники можуть забрати свої автомобілі і скільки їм це буде коштувати. 

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