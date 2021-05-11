У центрі Києва на місці знесеної прибудови до ресторану монтують новий МАФ

На місці знесених МАФів у Києві з'являються нові

На вулиці Володимирській, 42 в центрі Києва, де у грудні минулого року комунальники демонтували сезонний майданчик для харчування, наразі встановлюють новий МАФ. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Тераса монтується біля стаціонарного закладу громадського харчування «Хурма» безпосередньо в межах виходу зі станції метро «Золоті ворота».

Слід зазначити, що ця ділянка знаходиться в охоронній зоні інженерних мереж. Розміщення тимчасової споруди на відстані 1,6 м від газопроводу низького тиску суперечить «Правилам безпеки систем газопостачання» (ДБН. В.2.5-20-2018).

Нагадаємо, у грудні 2020 року комунальники демонтували сезонний майданчик для харчування біля ресторану «Хурма» попри супротив, який чинили понад 80 невідомих осіб.