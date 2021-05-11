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    У центрі Києва на місці знесеної прибудови до ресторану монтують новий МАФ

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    Літній майданчик зводиться прямо біля виходу зі станції метро - У центрі Києва на місці знесеної прибудови до ресторану монтують новий МАФ
    Літній майданчик зводиться прямо біля виходу зі станції метро
    Фото: Київ оперативний

    На місці знесених МАФів у Києві з'являються нові

    На вулиці Володимирській, 42 в центрі Києва, де у грудні минулого року комунальники демонтували сезонний майданчик для харчування, наразі встановлюють новий МАФ. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Тераса монтується біля стаціонарного закладу громадського харчування «Хурма» безпосередньо в межах виходу зі станції метро «Золоті ворота».

    Слід зазначити, що ця ділянка знаходиться в охоронній зоні інженерних мереж. Розміщення тимчасової споруди на відстані 1,6 м від газопроводу низького тиску суперечить «Правилам безпеки систем газопостачання» (ДБН. В.2.5-20-2018).

    Нагадаємо, у грудні 2020 року комунальники демонтували сезонний майданчик для харчування біля ресторану «Хурма» попри супротив, який чинили понад 80 невідомих осіб.

    Теги: Київ благоустрій ресторан МАФи
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