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У Києві на ринку «Юність» прогримів вибух, є загиблі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві на ринку «Юність» прогримів вибух, є загиблі
фото: Національна поліція України/Facebook

За попередньою інформацією, на ринку «Юність» вибухнув газовий балон

У четвер, 3 квітня, на київському ринку «Юність» прогримів вибух Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

«На ринку «Юність» у Деснянському районі стався вибух. Одна людина загинула, друга отримала поранення. Пораненого чоловіка госпіталізували», – йдеться у повідомленні.

На київському ринку «Юність» прогримів вибух
На київському ринку «Юність» прогримів вибух
фото: Національна поліція України/Facebook
У Києві на ринку «Юність» прогримів вибух, є загиблі фото 1
фото: Національна поліція України/Facebook
У Києві на ринку «Юність» прогримів вибух, є загиблі фото 2
фото: Національна поліція України/Facebook

За попередньою інформацією, на ринку «Юність» вибухнув газовий балон. Необхідні служби працюють на місці.

За інформацією столичної поліції, Внаслідок вибуху загинуло двоє людей. Повідомляється, що інформація про вибух надійшла сьогодні до Деснянського управління поліції. На місце події було негайно скеровано слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та медиків.

Наразі всі обставини події встановлюються. На місці продовжують працювати профільні служби.

Теги: Київ поранення поліція вибух

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