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Морозиво з сюрпризом: викрито незвичайну схему контрабанди на Одещині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Морозиво з сюрпризом: викрито незвичайну схему контрабанди на Одещині
Під час обшуків в пункті пропуску через державний кордон «Орлівка – Ісакча» виявлено понад 33,5 тис. пачок сигарет
фото: Бюро економічної безпеки України

Зловмисник намагався переправити до країн Європи тютюнові вироби та алкогольні напої, приховуючи їх від митного огляду

На Одещині викрито схему контрабанди на майже 7 млн гривень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Бюро економічної безпеки України.

«Встановлено, що організатор каналу контрабанди підакцизних товарів, використовуючи реквізити підконтрольного йому одеського виробника морозива, намагався переправити до країн Європи тютюнові вироби та алкогольні напої, приховуючи їх від митного огляду. Для цього фігурант, упакував товар у контейнери з-під солодощів, покривши його морозивом. Таким чином чоловік намагався ввести в оману контролюючі органи під час проведення митного оформлення», – йдеться у повідомленні.

Морозиво з сюрпризом: викрито незвичайну схему контрабанди на Одещині фото 1

У ході слідчих дій детективи встановили місце завантаження підакцизних товарів, подальший маршрут автомобіля, який за документами перевозив морозиво, та коло осіб причетних до незаконної діяльності. Під час обшуків в пункті пропуску через державний кордон «Орлівка – Ісакча» виявлено понад 33,5 тис. пачок сигарет та майже 13 тис. літрів спиртосуміші.

Вилучено вантажівку з причепом та підакцизні товари, орієнтовною вартістю майже 7 млн грн. Триває досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України «Контрабанда підакцизних товарів». Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

Раніше під час сканування вантажівки з морозивом українського виробництва одеські митники виявили незвичну знахідку – приховану партію сигарет та вина. Зазначається, що вантажівка прибула у пункт пропуску «Орлівка», далі вона мала вирушити до Ізраїлю.

До слова, на острові Майорка арештовано пару, яка підозрюється у причетності до контрабанди, розведенні та продажу через інтернет екзотичних видів котячих, зокрема білих тигрів, пум і димчастих леопардів. Більшість тварин, виставлених на продаж, прибули з таких країн, як Росія, Білорусь і Україна, їх було контрабандою ввезено до Євросоюзу.

Теги: контрабанда Одещина Бюро економічної безпеки України

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