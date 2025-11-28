Головна Світ Соціум
Польща оголосила в розшук двох українців за диверсію на залізниці: один з підозрюваних мав 46 паспортів РФ

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Польща оголосила в розшук двох українців за диверсію на залізниці: один з підозрюваних мав 46 паспортів РФ
Місце вибуху на залізниці на лінії Варшава-Люблін, Польща, 16 листопада 2025 року
фото: Dariusz Borowicz/Agencja Wyborcza.pl via Reuters

Українець, причетний до диверсії на залізниці в Польщі, мав десятки російських паспортів

Польська прокуратура оголосила в розшук двох українців за підозрою у диверсії на залізниці та оскаржує відмову суду щодо іншого фігуранта з 46 російськими паспортами. Про це написав в X представник Національної прокуратури Польщі Пшемислав Новак.

Польща оголосила в розшук двох громадян України – 41-річного Євгенія Іванова та 39-річного Олександра Кононова – у справі про диверсію на залізничній інфраструктурі.

«Вчора суд задовольнив клопотання прокурора та наказав арештувати двох підозрюваних у диверсії на залізничній інфраструктурі. На цій підставі прокурор оголосив у розшук Євгенія Іванова, народженого 13 вересня 1984 року в Естонії та Олександра Кононова, народжений 7 вересня 1986 року в Україні. Пошуки вестиме польська поліція», – йдеться у повідомленні польського прокурора.

Як повідомляє видання Onet News, під час найбільшого в Польщі розслідування актів саботажу на залізниці виявили ще одного українця, у якого знайшли 46 російських паспортів та інші документи, видані Росією. Йому пред’явили звинувачення за статтею 276 Кримінального кодексу Польщі, яка передбачає до двох років позбавлення волі.

Суд відмовив йому у взятті під варту, а прокуратура назвала рішення «порушенням закону» та подала апеляцію.

Спецслужби та прокуратура Польщі встановили особистість диверсантів, які в суботу, 16 листопада, підклали та підірвали вибухівку на залізничних коліях у селі Міка під Гарволіном. Це громадяни України Євгеній Степанович Іванов та Олександр Кононов.

Прокуратура у Польщі висунула обвинувачення громадянину України Володимиру Б. у пособництві вчинення диверсії на залізничній інфраструктурі 15-16 листопада в інтересах російської розвідки.

