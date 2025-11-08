Головна Країна Події в Україні
Суд відправив під варту командира батальйону, який всупереч забороні зібрав військових на нагородження

Суд відправив під варту командира батальйону, який всупереч забороні зібрав військових на нагородження
Центральний районний суд міста Дніпра обрав командирові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
фото: Офіс генпрокурора

Унаслідок обстрілу загинули та зазнали поранень як військовослужбовці, так і цивільні

Суд відправив під варту командира одного з батальйонів, який зібрав особовий склад для проведення урочистостей на Дніпропетровщині 1 листопада. Тоді росіяни завдали удару по скупченню людей, що призвело до втрат серед військових і цивільних. Як інформує «Главком», про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Центральний районний суд міста Дніпра обрав командирові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зранку йому вручили підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України – недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану.

За даними слідства, 1 листопада російські війська атакували Дніпропетровську область двома балістичними ракетами, ймовірно типу «Іскандер», та трьома ударними безпілотниками «Герань». У цей час на території, де базувалися українські військові, відбувалося нагородження особового складу.

Унаслідок обстрілу загинули та зазнали поранень як військовослужбовці, так і цивільні.

Слідство встановило, що рішення командира провести масове зібрання в умовах високої ракетної небезпеки суперечило чинним вимогам та наказам військового керівництва.

ДБР наголосило, що підозра стосується лише рішення, яке призвело до трагедії. «Жодні заслуги чи попередній бойовий досвід командира не можуть виправдати ігнорування вимог безпеки», – заявили правоохоронці.

