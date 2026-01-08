Друге життя ялинок: як у Києві працює система екологічної утилізації дерев

Лише за перший тиждень січня на утилізацію здано понад 650 ялинок

У столиці стартував щорічний збір новорічних дерев для їхньої подальшої переробки. Замість того, щоб опинитися на смітниках, використані ялинки та сосни проходять повний цикл утилізації: від подрібнення на щепу до захисту молодих насаджень у парках міста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

Процес утилізації має чітке практичне призначення. Зібрані дерева подрібнюють за допомогою спеціального обладнання. Отримана щепа (мульча) використовується для догляду за міськими рослинами:

Взимку мульчування лунок захищає коріння молодих хвойних дерев від промерзання.

Влітку шар щепи допомагає утримувати вологу в ґрунті та запобігає перегріву.

Станом на ранок 7 січня 2026 року в пункти прийому вже принесли понад 650 ялинок фото: КМДА

Зібрані ялинки комунальники подрібнюють за допомогою среціального обладнання фото: КМДА

Статистика свідчить, що кияни дедалі частіше обирають відповідальний спосіб прощання зі святами. Якщо минулої зими на переробку здали близько 7 тисяч дерев, то у 2025 році ця цифра зросла до 8,6 тисячі.

Пункти прийому працюватимуть в усіх районах Києва до 31 січня. Вони розташовані на базах районних підприємств з утримання зелених насаджень та лісопаркових господарств.

Важливі правила:

Приймаються лише живі дерева.

На ялинці не має бути іграшок, залишків дощу, гірлянд чи іншого декору.

Штучні дерева утилізації в такий спосіб не підлягають.

Повний перелік адрес та графік їхньої роботи доступний на інтерактивній мапі за посиланням: Мапа пунктів прийому ялинок.

Нагадаємо, під час цьогорічної новорічної ялинкової кампанії державне підприємство «Ліси України» реалізувало 91,4 тис. новорічних дерев. Найбільший попит на ялинки зафіксували у Волинській та Рівненській областях – там продали понад 25 тис. дерев. Ще близько 25 тис. ялинок сумарно придбали у Вінницькій, Кіровоградській та Черкаській областях. Понад 19 тис. дерев купили мешканці Чернігівської та Сумської областей. Найменші обсяги продажів зафіксували в Одеській та Миколаївській областях – у цих регіонах реалізували лише 625 ялинок.

До слова, цьогоріч український ринок новорічних дерев продемонстрував стійку тенденцію до зменшення – скорочується як кількість заготовлених дерев, так і попит з боку покупців. На тлі війни та зміни екологічних уподобань українці купують живі ялинки дедалі рідше.