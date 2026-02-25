Головна Київ Новини
У Києві нетверезий чоловік порізав канцелярським ножем лице підлітку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Києві нетверезий чоловік порізав канцелярським ножем лице підлітку
Затриманому чоловіку загрожує до восьми років ув’язнення
фото: Національна поліція України/Facebook

В результаті конфлікту з нетверезим чоловіком підліток зазнав непоправного знівечення обличчя

У Деснянському районі столиці суперечка на зупинці закінчилася серйозними травмами для 17-річного хлопця. П'яний перехожий порізав юнакові обличчя канцелярським ножем, назавжди залишивши шрами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва

Подія сталася на вулиці Гната Хоткевича. Біля зупинки громадського транспорту до підлітка підійшов 30-річний чоловік напідпитку, він почав провокувати хлопця та чіплятися до нього. Словесна перепалка переросла у бійку, під час якої перехожий завдав декілька ударів канцелярським ножем по обличчю неповнолітнього. 

На місце події прибули патрульні поліцейські, інспектор ювенальної превенції та слідчо-оперативна група територіального підрозділу. Підлітка доставили до лікарні, де медики виявили у потерпілого множинні різані рани обличчя та вуха. Правоохоронці затримали 30-річного фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Останній перебував у стані алкогольного сп’яніння (1,9 проміле).

За даним фактом ювенальні слідчі Деснянського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило непоправне знівечення обличчя. Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, у Києві затримано іноземця, який підозрюється у жорстокому побитті киянина у одному з готелів у центрі столиці. За даними правоохоронців, подія трапилася пізно ввечері у приміщенні готелю на вулиці Юрія Іллєнка у Шевченківському районі столиці. Тоді до поліції Києва надійшло повідомлення про побиття відвідувача закладу. Правоохоронці встановили, що між 38-річним іноземцем, який заселявся до готелю, та 42-річним киянином, який перебував там на одному із заходів, стався конфлікт.

