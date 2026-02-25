У Києві нетверезий чоловік порізав канцелярським ножем лице підлітку

В результаті конфлікту з нетверезим чоловіком підліток зазнав непоправного знівечення обличчя

У Деснянському районі столиці суперечка на зупинці закінчилася серйозними травмами для 17-річного хлопця. П'яний перехожий порізав юнакові обличчя канцелярським ножем, назавжди залишивши шрами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Подія сталася на вулиці Гната Хоткевича. Біля зупинки громадського транспорту до підлітка підійшов 30-річний чоловік напідпитку, він почав провокувати хлопця та чіплятися до нього. Словесна перепалка переросла у бійку, під час якої перехожий завдав декілька ударів канцелярським ножем по обличчю неповнолітнього.

На місце події прибули патрульні поліцейські, інспектор ювенальної превенції та слідчо-оперативна група територіального підрозділу. Підлітка доставили до лікарні, де медики виявили у потерпілого множинні різані рани обличчя та вуха. Правоохоронці затримали 30-річного фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Останній перебував у стані алкогольного сп’яніння (1,9 проміле).

За даним фактом ювенальні слідчі Деснянського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило непоправне знівечення обличчя. Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

