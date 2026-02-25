Головна Київ Новини
Пограбування ветерана на протезі у Києві: справу передано до суду

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Обвинуваченому загрожує до десяти років позбавлення волі
фото: поліція Києва

22-річний ветеран вигулював собаку на проспекті Європейського Союзу, коли до нього підбіг невідомий і вирвав із рук смартфон

У Києві перед судом постане 42-річний чоловік, який пограбував захисника України. Подія сталася у Подільському районі у грудні 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Головного управління Нацполіції Києва.

Зазначається, що до поліції звернувся 22-річний киянин та повідомив про пограбування. Інцидент стався коли постраждалий вигулював собаку на проспекті Європейського Союзу. До нього підбіг невідомий і раптово вирвав із рук мобільний телефон, після чого зник у невідомому напрямку.

Коли на місце приїхали правоохоронці, з'ясувалося, що потерпілий – ветеран ЗСУ, який під час бойових дій втратив ногу і пересувається на протезі. Саме через це він не зміг наздогнати грабіжника. У ході проведення розшукових заходів працівники поліції затримали 42-річного місцевого мешканця. 

Слідчі Подільського управління поліції за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. Обвинуваченому загрожує до десяти років позбавлення волі. 

Раніше повідомлялося, що поліцейські Києва затримали зловмисника, який пограбував ветерана ЗСУ на протезі. Подія сталася днями на проспекті Європейського Союзу. На спецлінію 102 звернувся молодий киянин із повідомленням про пограбування. Як з'ясувалося, хлопець вигулював собаку, коли до нього раптово підбіг незнайомець і вихопив із рук телефон.

Також у Києві за вчинення розбійного нападу затримано зловмисника, який погрожував охоронцеві супермаркету зброєю, аби не сплачувати за товар в магазині. Працівники територіального управління поліції, які прибули на місце події, з’ясували, що чоловік намагався покинути торговельний зал, не розрахувавшись за товар, однак його зупинив охоронець.

Теги: Київ ветеран пограбування поліція

