Пограбування ветерана на протезі у Києві: справу передано до суду

22-річний ветеран вигулював собаку на проспекті Європейського Союзу, коли до нього підбіг невідомий і вирвав із рук смартфон

У Києві перед судом постане 42-річний чоловік, який пограбував захисника України. Подія сталася у Подільському районі у грудні 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Головного управління Нацполіції Києва.

Зазначається, що до поліції звернувся 22-річний киянин та повідомив про пограбування. Інцидент стався коли постраждалий вигулював собаку на проспекті Європейського Союзу. До нього підбіг невідомий і раптово вирвав із рук мобільний телефон, після чого зник у невідомому напрямку.

Коли на місце приїхали правоохоронці, з'ясувалося, що потерпілий – ветеран ЗСУ, який під час бойових дій втратив ногу і пересувається на протезі. Саме через це він не зміг наздогнати грабіжника. У ході проведення розшукових заходів працівники поліції затримали 42-річного місцевого мешканця.

Слідчі Подільського управління поліції за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. Обвинуваченому загрожує до десяти років позбавлення волі.

