На Печерську водій-порушник тяжко травмував водія евакуатора: подробиці та стан потерпілого

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер

Від удару у голову водій евакуатора впав на дорогу, вдарився головою та знепритомнів
скриншот відео

Водій відтягнув працівника евакуатора на узбіччя дороги та покинув, лікарів для постраждалого викликали перехожі

Поліцейські Печерського району затримали 32-річного киянина, який завдав тяжких тілесних ушкоджень водію евакуатора. Конфлікт стався через евакуацію неправильно припаркованого авто на одній із центральних вулиць. Власник машини вдарив 49-річного працівника в голову, від чого той впав на асфальт і втратив свідомість. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Напад на працівника евакуатора у  центрі Києва

За даними поліції, авто нападника було припарковано із порушенням правил дорожнього руху на одній з центральних вулиць Печерського району, тож коли потерпілий завантажив його на евакуатор, зловмисник вдарив чоловіку в голову.

Зазначається, що від удару потерпілий впав на дорогу, вдарився головою та знепритомнів.

Далі, за словами правоохоронців, зловмисник відтягнув водія на узбіччя дороги та покинув. Медичну допомогу для постраждалого викликали перехожі.

Що відомо про стан працівника евакуатора після нападу

Наразі 49-річний потерпілий у важкому стані перебуває в лікарні. Лікарі діагностували в нього забій головного мозку та перелом потиличної кістки.

За напад на працівника евакуатора підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі
За напад на працівника евакуатора підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі
фото: поліція Києва/Facebook

Правоохоронці оперативно затримали зловмисника – ним виявився 32-річний місцевий мешканець, який неодноразово притягувався за порушення ПДР.

Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Нападнику готується повідомлення про підозру, санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Подільському районі столиці припарковані автівки створили перешкоди для роботи пожежно-рятувальних підрозділів, які прибули на виклик про пожежу у багатоповерхівці. Подія потребувала використання колінчастого підіймача, але вогнеборцям довелося докласти значних зусиль для його встановлення. Власники припаркованих уздовж проїжджої частини дороги автомобілів не залишили місця для великогабаритної техніки.

До слова, кияни можуть перевіряти наявність вільних паркомісць у застосунку «Київ Цифровий». Сервіс діє в розділі «Погодинне паркування» та відображає заповненість парковок у режимі реального часу. 

парковка конфлікт машини дороги порушник Київ

