На Печерську водій-порушник тяжко травмував водія евакуатора: подробиці та стан потерпілого

Поліцейські Печерського району затримали 32-річного киянина, який завдав тяжких тілесних ушкоджень водію евакуатора. Конфлікт стався через евакуацію неправильно припаркованого авто на одній із центральних вулиць. Власник машини вдарив 49-річного працівника в голову, від чого той впав на асфальт і втратив свідомість. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Напад на працівника евакуатора у центрі Києва

За даними поліції, авто нападника було припарковано із порушенням правил дорожнього руху на одній з центральних вулиць Печерського району, тож коли потерпілий завантажив його на евакуатор, зловмисник вдарив чоловіку в голову.

Зазначається, що від удару потерпілий впав на дорогу, вдарився головою та знепритомнів.

Далі, за словами правоохоронців, зловмисник відтягнув водія на узбіччя дороги та покинув. Медичну допомогу для постраждалого викликали перехожі.

Зараз потерпілий у лікарні у важкому стані: у нього забій головного мозку та перелом потиличної кістки.

Що відомо про стан працівника евакуатора після нападу

Наразі 49-річний потерпілий у важкому стані перебуває в лікарні. Лікарі діагностували в нього забій головного мозку та перелом потиличної кістки.

За напад на працівника евакуатора підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі фото: поліція Києва/Facebook

Правоохоронці оперативно затримали зловмисника – ним виявився 32-річний місцевий мешканець, який неодноразово притягувався за порушення ПДР.

Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Нападнику готується повідомлення про підозру, санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

