«Місто-сад»: у столиці відкрилася виставка про емоційний зв'язок киян із природою
Виставка має на меті простежити коріння стійкого емоційного зв’язку киян із природою
Художник Євгеній Литвиненко та філія Музею історії міста Києва «Садиба на Кудрявці» презентують спільну виставку «Місто-сад. Ботанічний мікросвіт». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Музею історії міста Києва.
Цей проєкт проявляє трепетне ставлення митця до природи та розповідає історії найвідоміших київських садів і парків. У музейному просторі символічно поєднується сучасний арт з архівними фото, унікальними книгами з ботаніки, документами, листівками, порцеляною, одягом з фондів Музею історії міста Києва.
Експозиція нагадує про легендарні локації: Сад Купецького зібрання, Володимирську гірку, Царський сад, садибу Мерінга та оранжерею Федора Терещенка. Ці «міські оази» століттями були місцями сили для киян, а традиційні фруктові сади й виноградники формували неповторне обличчя Києва.
Сад Купецького зібрання, Володимирська гірка, Царський сад, садиба Мерінга, садівництво Мейєра, оранжерея в маєтку Федора Терещенка… Безліч яскравих прикладів підтверджують особливу прив’язаність киян до рослинництва – і вдома, і у публічному просторі.
«Навіть зараз, після ворожих обстрілів і безсонних ночей, джерелом дивовижної стабільності для нас залишаються пахощі квітів, затінок дерев чи оберемки рослин на фермерських ярмарках», – зазначають організатори.
Виставка має на меті простежити коріння такого стійкого емоційного зв’язку киян із природою – як інакше пояснити щорічні паломництва киян до квітучих магнолій чи бузку на печерських пагорбах.
«Сад – штучний ландшафт, що людина намагається створити відповідно до своєї уяви. Утім, природа постійно вдосконалює цей простір через фізичні процеси, наповнюючи його справжнім життям. Спостереження за цим мікросвітом відкриває унікальну екосистему: бджоли, метелики, коники, бабки, що кружляють навколо рослин – усе це створює самодостатню та захопливу картину», – розповідає Євгеній Литвиненко.
На виставці представлені аплікації з паперу, акварелі, графіка, а також текстильні принти у різних техніках з акцентом на стилізації рослинних мотивів. Крім того, є вироби створені у техніці upcycling – повторне використання старих предметів для створення нових, що створює атмосферу саду в домашньому просторі.
Коли: до 29 березня, з середи до неділі з 11 до 17.00.
Місце проведення: Музей «Садиба на Кудрявці» вул. Кудрявська, 9.
Коментарі — 0