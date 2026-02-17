Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Святошинському районі горіла багатоповерхівка,є госпіталізовані (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Святошинському районі горіла багатоповерхівка,є госпіталізовані (фото)
Наслідки пожежі у багатоповерхівці на вулиці Академіка Доброхотова
фото: ДННС Києва

Займання виникло в одній із квартир 12-поверхового житлового будинку

У Києві на вулиці Академіка Доброхотова сталася серйозна пожежа в багатоповерхівці. Рятувальники евакуювали мешканців через сильне задимлення, одну особу госпіталізували. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр ДСНС Києва

Подробиці рятувальної операції у Святошинському районі

Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до служби порятунку 16 лютого о 20:57. Займання виникло в одній із квартир на другому поверсі 12-поверхового житлового будинку, дим заповнив верхні поверхи.

Через сильне задимлення пожежникам довелося евакуювати жителів з верхніх поверхів будинку
Через сильне задимлення пожежникам довелося евакуювати жителів з верхніх поверхів будинку
фото: ДСНС Києва

Під час ліквідації пожежі рятувальники ДСНС вивели на безпечну відстань 10 мешканцівз верхнії поверхів, серед яких була одна дитина. 

Постраждалі та наслідки пожежі на Доброхотова

За офіційними даними, по медичну допомогу звернулися троє людей. Після огляду лікарів одну особу було госпіталізовано. 

Хронологія гасіння пожежі:

  • 20:57 – отримання виклику;
  • 22:17 – повна ліквідація пожежі на площі 30 кв. м.
О 22:17 пожежу було ліквідовано, причину загоряння встановлюватимуть правоохоронці
О 22:17 пожежу було ліквідовано, причину загоряння встановлюватимуть правоохоронці
фото: ДСНС Києва

Наразі причину загоряння у Святошинському районі встановлюють правоохоронні органи. 

Нагадаємо, у ніч проти 13 лютого 2026 року рятувальники боролися з вогнем у Дарницькому районі Києва. Пожежа, що виникла в припаркованому вантажному автомобілі, розповсюдилася на одноповерхову складську будівлю на території приватної садиби. 

Читайте також:

Теги: пожежа Київ ДСНС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія атакувала Хмельниччину: виникла пожежа на підприємстві
Росія атакувала Хмельниччину: виникла пожежа на підприємстві
18 сiчня, 06:12
Столичні багатоповерхівкі залишаються без опалення. Кличко назвав цифру
Столичні багатоповерхівкі залишаються без опалення. Кличко назвав цифру
25 сiчня, 08:44
Наслідки атаки на Одесу
Росіяни вдарили по Одесі: загорілись будинки та магазин, є постраждалі
Сьогодні, 02:25
Васлідок нічної атаки по енергооб'єктах столиці без електропостачання залишалися понад 335 тисяч киян
Наслідки нічної атаки на Київ: понад 170 тисяч родин без світла
20 сiчня, 12:03
Під час пожежі в приватному житловому будинку загинула 92-річна жінка
Вінниччина: загинуло двоє людей через несправність пічного опалення (фото)
26 сiчня, 16:07
Ярмаркові заходи проводяться з дотриманням вимог безпеки та чинних нормативних стандартів
Де купити свіжі продукти: графік продуктових ярмарків у Києві 4-8 лютого
2 лютого, 14:51
Пожежа на підприємстві в Одесі
Атака на Одесу: рятувальники показали кадри пожежі на підприємстві
8 лютого, 09:41
У Богодухові на Харківщині рятувальники дістали з-під завалів тіла чотирьох загиблих
Удар по Богодухову: загиблий батько трьох дітей був демобілізованим військовим із ампутацією
11 лютого, 13:39
Обшук розпочався на ранок одразу після обстрілу 12 лютого
У «Київтеплоенерго» два дні поспіль тривають обшуки СБУ
13 лютого, 17:32

Новини

Рік в'язниці за знущання з матері: у Києві винесено вирок домашній кривдниці
Рік в'язниці за знущання з матері: у Києві винесено вирок домашній кривдниці
У Святошинському районі горіла багатоповерхівка,є госпіталізовані (фото)
У Святошинському районі горіла багатоповерхівка,є госпіталізовані (фото)
Ракетний удар по Київській телевежі: заочну підозру отримав ще один генерал РФ
Ракетний удар по Київській телевежі: заочну підозру отримав ще один генерал РФ
ДТП на Фастівщині: водій Lanos врізався в стовп
ДТП на Фастівщині: водій Lanos врізався в стовп
У Солом'янському районі затримано киянина за підозрою у серійному підпалі автівок (фото)
У Солом'янському районі затримано киянина за підозрою у серійному підпалі автівок (фото)
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад дві години

Новини

Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
Вчора, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
Вчора, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
Вчора, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
Вчора, 18:58
Керівники штабів оборони Німеччини та Британії вимагають негайно озброїти Європу
Вчора, 18:26

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua