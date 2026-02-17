У Святошинському районі горіла багатоповерхівка,є госпіталізовані (фото)

Наслідки пожежі у багатоповерхівці на вулиці Академіка Доброхотова

Займання виникло в одній із квартир 12-поверхового житлового будинку

У Києві на вулиці Академіка Доброхотова сталася серйозна пожежа в багатоповерхівці. Рятувальники евакуювали мешканців через сильне задимлення, одну особу госпіталізували. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр ДСНС Києва.

Подробиці рятувальної операції у Святошинському районі

Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до служби порятунку 16 лютого о 20:57. Займання виникло в одній із квартир на другому поверсі 12-поверхового житлового будинку, дим заповнив верхні поверхи.

Через сильне задимлення пожежникам довелося евакуювати жителів з верхніх поверхів будинку фото: ДСНС Києва

Під час ліквідації пожежі рятувальники ДСНС вивели на безпечну відстань 10 мешканцівз верхнії поверхів, серед яких була одна дитина.

Постраждалі та наслідки пожежі на Доброхотова

За офіційними даними, по медичну допомогу звернулися троє людей. Після огляду лікарів одну особу було госпіталізовано.

Хронологія гасіння пожежі:

20:57 – отримання виклику;

22:17 – повна ліквідація пожежі на площі 30 кв. м.

О 22:17 пожежу було ліквідовано, причину загоряння встановлюватимуть правоохоронці фото: ДСНС Києва

Наразі причину загоряння у Святошинському районі встановлюють правоохоронні органи.

Нагадаємо, у ніч проти 13 лютого 2026 року рятувальники боролися з вогнем у Дарницькому районі Києва. Пожежа, що виникла в припаркованому вантажному автомобілі, розповсюдилася на одноповерхову складську будівлю на території приватної садиби.