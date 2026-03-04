Серія вибухів в Ірані: Ізраїль оголосив нову хвилю ударів, США застосували B-2

Офіційний Тегеран поки не оприлюднив повної інформації про наслідки ударів

У ніч проти 4 березня у Тегерані пролунала серія потужних вибухів. Перед цим Армія оборони Ізраїлю заявила про початок нової масштабної хвилі ударів по пускових установках ракет і системах протиповітряної оборони Ісламської Республіки, пише «Главком».

За даними CBS News, стратегічні стелс-бомбардувальники B-2 Spirit завдають ударів по об’єктах Корпусу вартових Ісламської революції. Зокрема, йдеться про командно-контрольні центри, склади озброєння та підприємство зі збирання ракет.

Також інформаційне агентство Ірану Tasnim News Agency повідомило, що зенітно-повітряні сили армії нібито знищили ще один американський винищувач F-15 Eagle під час боїв у регіоні.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки наголошують, що операція «Епічна лють» не перетвориться на багаторічну окупацію.

До слова, Трамп зробив низку заяв про війну в Ірані. Очільник Білого Дому зробив прогноз, скільки триватиме війна в Ірані та прокоментував актуальну ситуацію навколо конфлікту.