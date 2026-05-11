Розбещував малолітню дівчинку: правоохоронці затримали 44-річного киянина

Ірина Міллер
За скоєне чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі
фото: Національна поліція України

Третьокласниця сприймала дорослого чоловіка як друга і довіряла йому, тож приходила до нього додому

Дарницька окружна прокуратура Києва повідомила про підозру 44–річному жителю міста. Його звинувачують у вчиненні розпусних дій стосовно малолітньої дитини. Про це сьогодні, 11 травня, повідомили пресслужби Головного управління Нацполіції Києва та міської прокуратури, інформує «Главком».

За матеріалами справи, киянин біля під'їзду свого будинку познайомився з дев'ятирічною дівчинкою, яка гуляла сама на вулиці. Фігурант дав дитині велосипед та пообіцяв, що навчить на ньому кататися. Таким чином він проводив із нею час, входячи у довіру – пригощав цукерками та подарував мобільний телефон. Також просив надіслати йому інтимні фото у месенджері, поінформували правоохоронці.

«Третьокласниця сприймала дорослого чоловіка як друга і довіряла йому, тож приходила до нього додому. Так званий друг вчиняв щодо неї розпусні дії безпосередньо у квартирі, у тому числі демонструючи свій статевий орган. Чоловік родини не має і живе з мамою, а дитину запрошував додому коли матір була на роботі», – йдеться у повідомленні.

Під час чергової зустрічі з дівчинкою біля станції метро «Харківська» патрульна поліція помітила чоловіка, який перевозив дитину на рамі велосипеда з порушенням правил дорожнього руху. Поліцейські зупинили його для перевірки документів.

«У ході розмови чоловік не зміг пояснити правоохоронцям чому з ним знаходиться незнайома дівчинка, з якою він направляється на прогулянку в парк. У подальшому слідчі виявили у телефоні зловмисника фото та відео з малолітньою інтимного характеру», – йдеться у повідомленні.

Поліція затримала чоловіка та повідомила йому про підозру за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України – розбещення неповнолітніх. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. На час досудового розслідування підозрюваний знаходитиметься під вартою без права визначення застави.

Нагадаємо, на Одещині 74-річного чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі за ґвалтування 13 хлопчиків. Розслідування справи тривало 4,5 роки. Вік жертв: від восьми до 14 років. Деяких дітей нелюд скривджував та розбещував по п'ять разів поспіль. Провина обвинуваченого підтверджується результатами низки судових експертиз, у тому числі комплексними амбулаторними психолого-психіатричними, та допитами потерпілих.

