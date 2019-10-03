Протягом вересня на Вінниччині викрито 170 порушень правил рибальства



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Порушників буде притягнуто до адміністративної відповідальності

У період з 1 по 30 вересня 2019 року державними інспекторами Вінницького рибоохоронного патруля проведено 16 рибоохоронних рейдів та викрито 170 порушень природоохоронного законодавства, з яких 37 - грубі. Також складено 101 протокол за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення правил рибальства), 10 - за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП (незаконне придбання чи збут водних біоресурсів) та 9 за ч. 1 ст. 85-1 КУпАП (реалізація заборонених знарядь лову) Крім цього, оформлено 13 актів виявлення та вилучення безхазяйного майна.

«За даний період на порушників накладено 12 495 грн штрафів. Збитки, завдані рибному господарству, склали 43 614 грн. Під час проведених рибоохоронних заходів державні інспектори вилучили понад 156 кг водних біоресурсів, з яких 32,5 кг - на ринках. Також вилучено 66 од. заборонених знарядь лову та ще 27 од. - за актами безхазяйного майна»,- повідомив керівник рибоохоронного патруля Олексій Ягельський.

Крім цього, 56 адміністративних справ передано до судів для притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності.

Для прикладу, шостого вересня державні інспектори Вінницького рибоохоронного здійснили рейд в с. Новоселівка Немирівського району Вінницької області. На р. Південний Буг чоловік займався незаконним виловом риби. Так, за допомогою однієї сітки він виловив цінні види риб: 25 екз. окуня, 8 екз. плітки, 3 екз. сріблястого карася та 3 екз. ляща, загальною вагою 2 кг. Збитки склали 1 666 грн.

11 вересня 2019 року на р. Південний Буг, поблизу с. Семенки Немирівського району Вінницької області рибпатрульні виявили факт порушення природоохоронного законодавства. Рибалка за допомогою шістьох спінінгів добув: 25 екз. ляща,12 екз. плітки, 2 екз. карася сріблястого, загальною вагою 9 кг. В результаті перевищив добову норму вилову риби на 6 кг. Збитки становлять 2 567 грн.

27 вересня 2019 року Вінницький рибоохоронний патруль викрив грубе порушення правил рибальства. Інцидент стався на місцевій водоймі, в с. Вугли Хмільницького району Вінницької області.

Вночі о 02 годині виявлено громадян, які спільно здійснювали незаконний вилов риби забороненими знаряддями лову – сімнадцятьма зябровими сітками. У сітках знаходилась така риба: 275 екз. карася сріблястого, 63 екз. плітки, 14 екз. окуня, 2 екз. сазана та 1 екз. ляща. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів склала майже 97 кг. Збитки, завдані рибним запасам, становлять 11 050 грн.

На осіб складені протоколи про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ готуються для передачі до районного суду за місцем скоєння правопорушення.

Вінницький рибоохоронний патруль дякує всім небайдужим громадянам та закликає громадян не порушувати Правила любительського та спортивного рибальства. У разі виявлення порушень, прохання телефонувати на «гарячу лінію» рибоохоронного патруля Вінниччини: (068) 018-37-52 або (073) 004-86-06.