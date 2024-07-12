Броварські депутати звернулися до Верховної Ради: просять залишити чинну назву міста

Взимку у Броварах активісти розпиляли болгаркою інсталяцію у центрі міста: були Бровари, стали Броварі. Так вони закликали підтримати перейменування

Мер Броварів: «Остаточне слово – за Верховною Радою»

Депутати міської ради Броварів Київської області виступили проти перейменування міста в Броварі і звернулися з цим питанням до народних депутатів. Про це написав мер міста Ігор Сапожко.

«Вчора на позачерговій сесії депутати міської ради ухвалили чимало важливих рішень. Серед них – висловили свою позицію щодо намірів перейменування міста Бровари. З 27 присутніх на сесійному засіданні, 24 депутати підтримали звернення до Верховної Ради України щодо недоцільності перейменування міста Бровари», – зауважив мер.

За його словами, вже сьогодні, 12 липня, відповідне звернення направили до Верховної Ради.

«Ми ще раз наголошуємо на необхідності дослухатися експертної думки науковців та істориків, а також врахувати позицію громади», – зазначив мер. Він додав, що «остаточне слово – за Верховною Радою».

Нагадаємо, Нацкомісія рекомендує змінити назву міста Бровари на історичну Броварі, а також перейменувати ще 34 села на Київщині. Обґрунтували це тим, що нинішня назва «не відповідає правописним, словотвірним і словозмінним нормам української мови».

«До 1919 року це місто називалося Броварі. Це українська назва, а потім у радянські часи місту додали закінчення -и, щоб звучало як у російській мові Бровари. Тому справедливо повернути українську назву, бо виходить, що українське місто названо російською мовою, тобто використано російську граматичну форму», – зауважує мовознавець Олександр Авраменко.

Нещодавно у Верховній Раді запропонували перейменувати місто Бровари Київської області на Броварі. Відповідний проєкт постанови зареєстрували народні депутати на чолі з Романом Лозинським. Крім того, нардепи нагадали, що у різний час у писемних джерелах назву цього населеного пункту фіксували як Броварі.