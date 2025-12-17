Буча зустріла Вифлеємський вогонь миру (фото)
Громада Бучі долучилася до міжнародної скаутської традиції
До Бучі прибув Вифлеємський вогонь миру – символ віри, єдності та незламності, який щороку долає тисячі кілометрів від місця народження Ісуса Христа. Про подію повідомила Бучанська міська рада, інформує «Главком».
Громада Бучі долучилася до міжнародної скаутської традиції, що об’єднала пластунів, місцеві родини та друзів навколо спільного світла. У міськраді зазначили, що урочиста подія відбулася у теплій атмосфері. Вогонь передавали з рук у руки як знак довіри й віри у світле майбутнє.
Вифлеємський вогонь миру – міжнародна ініціатива, започаткована 1986 року в Австрії. Щороку полум’я запалюють у місці народження Ісуса Христа, після чого скаути доправляють його до десятків країн як знак миру та перемоги світла над темрявою.
Нагадаємо, комендантську годину в Києві на період святкування Різдва (25 грудня) та Нового року не скорочуватимуть і не скасовуватимуть. Вона триватиме з 00:00 до 05:00, як і зазвичай.
