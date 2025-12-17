Головна Київ Новини
Буча зустріла Вифлеємський вогонь миру (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Жителі міста передавали вогонь з рук у руки як знак довіри й віри у світле майбутнє
фото: Бучанська міська рада/Facebook

Громада Бучі долучилася до міжнародної скаутської традиції

До Бучі прибув Вифлеємський вогонь миру – символ віри, єдності та незламності, який щороку долає тисячі кілометрів від місця народження Ісуса Христа. Про подію повідомила Бучанська міська рада, інформує «Главком».

фото: Бучанська міська рада/Facebook

Громада Бучі долучилася до міжнародної скаутської традиції, що об’єднала пластунів, місцеві родини та друзів навколо спільного світла. У міськраді зазначили, що урочиста подія відбулася у теплій атмосфері. Вогонь передавали з рук у руки як знак довіри й віри у світле майбутнє.

фото: Бучанська міська рада/Facebook

Вифлеємський вогонь миру – міжнародна ініціатива, започаткована 1986 року в Австрії. Щороку полум’я запалюють у місці народження Ісуса Христа, після чого скаути доправляють його до десятків країн як знак миру та перемоги світла над темрявою.

фото: Бучанська міська рада/Facebook
фото: Бучанська міська рада/Facebook

Нагадаємо, комендантську годину в Києві на період святкування Різдва (25 грудня) та Нового року не скорочуватимуть і не скасовуватимуть. Вона триватиме з 00:00 до 05:00, як і зазвичай. 

