Громада Бучі долучилася до міжнародної скаутської традиції

До Бучі прибув Вифлеємський вогонь миру – символ віри, єдності та незламності, який щороку долає тисячі кілометрів від місця народження Ісуса Христа. Про подію повідомила Бучанська міська рада, інформує «Главком».

Буча зустріла Вифлеємський вогонь миру фото: Бучанська міська рада/Facebook

Громада Бучі долучилася до міжнародної скаутської традиції, що об’єднала пластунів, місцеві родини та друзів навколо спільного світла. У міськраді зазначили, що урочиста подія відбулася у теплій атмосфері. Вогонь передавали з рук у руки як знак довіри й віри у світле майбутнє.

Жителі міста передавали вогонь з рук у руки як знак довіри й віри у світле майбутнє фото: Бучанська міська рада/Facebook

Вифлеємський вогонь миру – міжнародна ініціатива, започаткована 1986 року в Австрії. Щороку полум’я запалюють у місці народження Ісуса Христа, після чого скаути доправляють його до десятків країн як знак миру та перемоги світла над темрявою.

Вифлеємський вогонь миру фото: Бучанська міська рада/Facebook

Буча зустріла Вифлеємський вогонь миру фото: Бучанська міська рада/Facebook

Нагадаємо, комендантську годину в Києві на період святкування Різдва (25 грудня) та Нового року не скорочуватимуть і не скасовуватимуть. Вона триватиме з 00:00 до 05:00, як і зазвичай.