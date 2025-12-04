Головна Київ Новини
Чи буде скорочено комендантську годину на Різдво та Новий рік у Києві? Відповідь КМДА

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Міська влада закликає громадян дотримуватися встановлених правил безпеки у святковий період

Наземний громадський транспорт столиці працюватиме за звичним графіком

Комендантську годину в Києві на період святкування Різдва (25 грудня) та Нового року не скорочуватимуть і не скасовуватимуть. Вона триватиме з 00:00 до 05:00, як і зазвичай. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА) у відповідь на запит видання Telegraf, інформує «Главком»

Також у КМВА уточнили графік роботи громадського транспорту:

  • Громадський транспорт (наземний) працюватиме за звичним графіком.
  • Метрополітен також працюватиме у звичайному режимі (закриття близько 00:00). Станції метро будуть відкриті як укриття під час повітряної тривоги цілодобово.

Міська влада закликає громадян дотримуватися встановлених правил безпеки у святковий період.

Нагадаємо, що комендантська година в Києві триває із 00:00 до 5:00. У цей час перепустками для переміщення автівок і спецтранспорту в комендантську годину можуть користуватися особи, які працюють у секторі безпеки та оборони України та на об’єктах критичної інфраструктури міста.

Раніше повідомлялося, що законопроєкт про адміністративну відповідальність за порушення правил воєнного стану, зокрема комендантської години поданий на розгляд Верховної Ради України. Законопроєктом встановлюється відповідальність за порушення вимог особливого правового режиму – воєнного стану, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях. Зокрема, за порушення комендантської години (заборони перебування в певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень) до особи буде застосоване покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 гривень). Ті самі дії, вчинені повторно протягом року, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 3400 гривень).

До слова, з 2026 року у столиці запровадять цифрові спецперепустки для пересування столицею транспортних засобів під час комендантської години. Таке рішення ухвалили на Раді оборони міста Києва

 

Теги: Київ Різдвяні свята комендантский час комендантська година

