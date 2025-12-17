В селі Мощун чоловік натрапив на вибухівку на власному подвір'ї (фото)

Снаряд, який знайшов селянин у городі в Мощуні

Фахівці ідентифікували знахідку як вибухонебезпечний предмет

У селі Мощун Гостомельської громади місцевий мешканець знайшов вибухонебезпечний предмет на території власного домоволодіння. Про це повідомляє Гостомельська селищна військова адміністрація, інформує «Главком».

Повідомляється, шо мешканець села помітив підозрілий предмет і викликав рятувальників ДСНС. Фахівці ідентифікували знахідку як вибухонебезпечний предмет, після чого його безпечно вилучили та передали відповідним службам для подальшого знищення.

Снаряд, який знайшов селянин у городі в Мощуні фото: Гостомельська селищна військова адміністрація

У Гостомельській селищній військовій адміністрації нагадали, що внаслідок бойових дій, які відбувалися на території громади, й досі можуть залишатися вибухонебезпечні предмети, що становлять серйозну загрозу життю та здоров’ю людей.

Рятувальники закликають громадян бути вкрай обережними та у разі виявлення підозрілих об’єктів дотримуватися алгоритму:

Не торкайтеся предмета, не пересувайте його та не намагайтеся розібрати.

Категорично заборонено самостійно знешкоджувати знахідку.

Обмежте доступ сторонніх до небезпечної зони, особливо дітей.

Позначте місце (кольоровою стрічкою, палицею чи одягом) та відійдіть на безпечну відстань.

У разі виявлення небезпечних предметів негайно телефонуйте за номерами: 101 – ДСНС України або 102 – Національна поліція.

Кілька днів тому у Бучанському районі Київської області лісник виявив уламки ворожого БпЛА з нездетонованою бойовою частиною. Сапери вилучили небезпечну знахідку для подальшого знищення на спеціальному полігоні.

9 вересня, у Шевченківському районі Києва було виявлено нерозірваний ворожий дрон. Інформація про виявлення ворожого безпілотника надійшла після нічної атаки, під час якої російські окупанти атакували ударними безпілотниками Київ.