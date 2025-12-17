В селі Мощун чоловік натрапив на вибухівку на власному подвір'ї (фото)
Фахівці ідентифікували знахідку як вибухонебезпечний предмет
У селі Мощун Гостомельської громади місцевий мешканець знайшов вибухонебезпечний предмет на території власного домоволодіння. Про це повідомляє Гостомельська селищна військова адміністрація, інформує «Главком».
Повідомляється, шо мешканець села помітив підозрілий предмет і викликав рятувальників ДСНС. Фахівці ідентифікували знахідку як вибухонебезпечний предмет, після чого його безпечно вилучили та передали відповідним службам для подальшого знищення.
У Гостомельській селищній військовій адміністрації нагадали, що внаслідок бойових дій, які відбувалися на території громади, й досі можуть залишатися вибухонебезпечні предмети, що становлять серйозну загрозу життю та здоров’ю людей.
Рятувальники закликають громадян бути вкрай обережними та у разі виявлення підозрілих об’єктів дотримуватися алгоритму:
- Не торкайтеся предмета, не пересувайте його та не намагайтеся розібрати.
- Категорично заборонено самостійно знешкоджувати знахідку.
- Обмежте доступ сторонніх до небезпечної зони, особливо дітей.
- Позначте місце (кольоровою стрічкою, палицею чи одягом) та відійдіть на безпечну відстань.
- У разі виявлення небезпечних предметів негайно телефонуйте за номерами: 101 – ДСНС України або 102 – Національна поліція.
Кілька днів тому у Бучанському районі Київської області лісник виявив уламки ворожого БпЛА з нездетонованою бойовою частиною. Сапери вилучили небезпечну знахідку для подальшого знищення на спеціальному полігоні.
9 вересня, у Шевченківському районі Києва було виявлено нерозірваний ворожий дрон. Інформація про виявлення ворожого безпілотника надійшла після нічної атаки, під час якої російські окупанти атакували ударними безпілотниками Київ.
