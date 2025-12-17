Головна Київ Новини
search button user button menu button

В селі Мощун чоловік натрапив на вибухівку на власному подвір'ї (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
В селі Мощун чоловік натрапив на вибухівку на власному подвір'ї (фото)
Снаряд, який знайшов селянин у городі в Мощуні
фото: Гостомельська селищна військова адміністрація

Фахівці ідентифікували знахідку як вибухонебезпечний предмет

У селі Мощун Гостомельської громади місцевий мешканець знайшов вибухонебезпечний предмет на території власного домоволодіння. Про це повідомляє Гостомельська селищна військова адміністрація, інформує «Главком».

Повідомляється, шо мешканець села помітив підозрілий предмет і викликав рятувальників ДСНС. Фахівці ідентифікували знахідку як вибухонебезпечний предмет, після чого його безпечно вилучили та передали відповідним службам для подальшого знищення.

Снаряд, який знайшов селянин у городі в Мощуні
Снаряд, який знайшов селянин у городі в Мощуні
фото: Гостомельська селищна військова адміністрація

У Гостомельській селищній військовій адміністрації нагадали, що внаслідок бойових дій, які відбувалися на території громади, й досі можуть залишатися вибухонебезпечні предмети, що становлять серйозну загрозу життю та здоров’ю людей.

Рятувальники закликають громадян бути вкрай обережними та у разі виявлення підозрілих об’єктів дотримуватися алгоритму:

  • Не торкайтеся предмета, не пересувайте його та не намагайтеся розібрати.
  • Категорично заборонено самостійно знешкоджувати знахідку.
  • Обмежте доступ сторонніх до небезпечної зони, особливо дітей.
  • Позначте місце (кольоровою стрічкою, палицею чи одягом) та відійдіть на безпечну відстань.
  • У разі виявлення небезпечних предметів негайно телефонуйте за номерами: 101 – ДСНС України або 102 – Національна поліція. 

Кілька днів тому у Бучанському районі Київської області лісник виявив уламки ворожого БпЛА з нездетонованою бойовою частиною. Сапери вилучили небезпечну знахідку для подальшого знищення на спеціальному полігоні. 

9 вересня, у Шевченківському районі Києва було виявлено нерозірваний ворожий дрон. Інформація про виявлення ворожого безпілотника надійшла після нічної атаки, під час якої російські окупанти атакували ударними безпілотниками Київ.

Теги: Київщина вибухівка поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 13 грудня 2025 року
12 грудня, 20:00
Усі затримані працювали у Києві різноробочими на будівництві й одночасно шукали «легкі заробітки» у телеграм-каналах
Теракт у Дарницькому районі Києва: затримано виконавців, які діяли за завданням РФ
12 грудня, 12:16
Всю сю ніч Фастівський, Вишгородський та Бучанський райони перебували під масованим обстрілом росіян
На Київщині вночі під масованою атакою РФ перебували три райони (фото)
6 грудня, 09:21
67-річний водій автомобіля Mitsubishi Outlander відволікся від керування та проїхав на червоний сигнал світлофора
На Київщині водій збив п’ятьох пішоходів, серед яких чотири дитини
1 грудня, 05:13
Попередньою причиною займання стало необережне поводження з вогнем
На Білоцерківщині літній чоловік згорів заживо у власному будинку
27 листопада, 09:52
Водій автомобіля Porsche Cayenne допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ та ще кількома транспортними засобами на перехресті Солом’янської площі
ДТП, бійка та стрілянина на Солом’янській площі. Поліція затримала водія Porsche Cayenne (фото)
26 листопада, 13:19
Сербська поліція знайшла гільзи в речах українського співака Сергія Бабкіна
У Сербії поліція затримала українського співака Сергія Бабкіна (фото)
24 листопада, 16:28
Водій Skoda Octavia збив чоловіка, який вийшов на проїжджу частину дороги
На Обухівщині водій автомобіля Skoda збив на смерть пішохода
20 листопада, 13:10
У Муніципальній охороні вкотре нагадали, що недобудови або покинуті будівлі – це не місця для проведення дозвілля
На Позняках підлітки проникли на територію недобудови та напали на охоронця
19 листопада, 14:45

Новини

В селі Мощун чоловік натрапив на вибухівку на власному подвір'ї (фото)
В селі Мощун чоловік натрапив на вибухівку на власному подвір'ї (фото)
Затримано нападників, які вдерлися в будинок на Обухівщині та підстрелили двох людей
Затримано нападників, які вдерлися в будинок на Обухівщині та підстрелили двох людей
На Київщині через нічну атаку дронів пошкоджено будинки: подробиці від ОВА
На Київщині через нічну атаку дронів пошкоджено будинки: подробиці від ОВА
У Києві туман: оголошено жовтий рівень небезпеки
У Києві туман: оголошено жовтий рівень небезпеки
В Оболонському районі створено новий сучасний бюветний комплекс: адреса
В Оболонському районі створено новий сучасний бюветний комплекс: адреса
У двох районах столиці погіршилася якість повітря: дані моніторингу
У двох районах столиці погіршилася якість повітря: дані моніторингу

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua