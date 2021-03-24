Будівля естрадно-симфонічного оркестру горить в центрі Києва (фото)

Причини появи вогню не встановлені, рух вулицею Саксаганського обмежено

Через масштабну пожежу зупинився рух на одній в центральних магістралей Києва. Як повідомляє «Мета», на вулиці Саксаганського, 38, загорілась будівля Державного академічного естрадно-симфонічного оркестру України.

Загоряння сталося приблизно о 14:30.

На місці працюють пожежні, поліція і швидка допомога. Про постраждалих не повідомляється.

Причини пожежі поки невідомі. В даний час рятувальники намагаються ліквідувати вогонь.

Раніше було оприлюднено відео пожежі, яка сталася у приватному секторі на Осокорках увечері в неділю. Дим від палаючого будинку було видно з різних куточків міста.

Також в одному з гуртожитків Київського національного університету будівництва та архітектури вдень 19 березня сталася масштабна пожежа. У рятувальників, які прибули на місце події за викликом, сталася серйозна проблема з під'їздом до охопленої вогнем будівлі оскільки на дорозі до гуртожитку проводився ярмарок.

Окрім того 15 березня сталася пожежа в реанімаційному відділі Київської міської клінічної лікарні №1. Пожежа супроводжувалася сильним задимленням, але через те, що стан хворих не дозволяв їх евакуйовувати з приміщень інтенсивної терапії, під час ліквідації пожежі проводилося провітрювання приміщень. В цей час, разом із хворими, в кожній палаті перебували по одному рятувальнику та медичному працівнику.