На Луганщині чоловік повісив на дереві собаку, бо вона йому «набридла»

На одному з дерев у лісосмузі дільничний побачив повішеного пса

Коли 45-річному чоловіку «набрид» пес, він не придумав нічого кращого аніж повісити тварину

На Луганщині дільничний офіцер під час під час обходу знайшов у лісосмузі мертву собаку. Як повідомляє пресслужба Національної поліції, тварину вбив її власник, якому вона «набридла».

Інцидент стався у селищі Райгородка (Щастинський район Луганської області). На одному з дерев у лісосмузі дільничний побачив повішеного пса. Офіцер швидко знайшов власника тварини, який зізнався у вбивстві собаки.

Виявилось, що 45-річний місцевий житель взяв у свого односельця стару собаку. Коли вона йому «набридла», чоловік не придумав нічого кращого аніж повісити тварину. Він не став цього приховувати від правоохоронця.

Спеціалісти вже провели судово-медичну експертизу та з'ясували, що смерть собаки дійсно настала внаслідок механічної асфіксії. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

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