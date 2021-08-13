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    На Луганщині чоловік повісив на дереві собаку, бо вона йому «набридла»

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    На одному з дерев у лісосмузі дільничний побачив повішеного пса - На Луганщині чоловік повісив на дереві собаку, бо вона йому «набридла»

    На одному з дерев у лісосмузі дільничний побачив повішеного пса

    Фото: npu.gov.ua

    Коли 45-річному чоловіку «набрид» пес, він не придумав нічого кращого аніж повісити тварину

    На Луганщині дільничний офіцер під час під час обходу знайшов у лісосмузі мертву собаку. Як повідомляє пресслужба Національної поліції, тварину вбив її власник, якому вона «набридла».

    Інцидент стався у селищі Райгородка (Щастинський район Луганської області). На одному з дерев у лісосмузі дільничний побачив повішеного пса. Офіцер швидко знайшов власника тварини, який зізнався у вбивстві собаки.

    Виявилось, що 45-річний місцевий житель взяв у свого односельця стару собаку. Коли вона йому «набридла», чоловік не придумав нічого кращого аніж повісити тварину. Він не став цього приховувати від правоохоронця.

    Спеціалісти вже провели судово-медичну експертизу та з'ясували, що смерть собаки дійсно настала внаслідок механічної асфіксії. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, Україна посилює відповідальність за знущання з тварин: Зеленський підписав закон.

    Як повідомляв «Главком», Самарський районний суд Дніпра засудив на один рік обмеження волі, замінивши його на два роки випробувального терміну, дівчину, яка викинула кішку з восьмого поверху житлового будинку.

    До слова, Голосіївський районний суд Києва дав п’ять років умовного терміну 30-річному місцевому мешканцю за вбивство трьох цуценят.

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    Теги: Національна поліція України кримінал Луганщина вбивство тварини
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    На Луганщині чоловік повісив на дереві собаку, бо вона йому «набридла»