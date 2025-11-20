Головна Київ Новини
На трьох станціях метро встановлено тактильні смуги: для чого вони потрібні

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Перед нанесенням розмітки було проведено тестові обстеження за участі пасажирів із порушеннями зору
фото: КМДА

Київське метро продовжує створювати доступний простір для всіх пасажирів

У столичному метро триває нанесення тактильних смуг, які допомагають краще та безпечніше орієнтуватися у просторі пасажирам із порушеннями зору. Наразі роботи вже завершили на станціях метро «Олімпійська», «Театральна» та «Палац спорту». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на у КП «Київський метрополітен». 

Паралельно стартував монтаж систем тактильної навігації на інших станціях, зокрема, на «Площі Українських Героїв», «Золотих Воротах», «Вокзальній» та «Університеті». Усі роботи виконують у нічний час, коли там відсутні пасажири.

Зазначається, що ці безбар'єрні рішення у столиці реалізують у межах виконання Плану заходів із створення безбар’єрного простору в місті Києві, затвердженого мером Києва Віталієм Кличком. Документ визначає конкретні заходи, покликані поступово зробити столицю доступною для всіх, а також виконавців та індикатори ефективності. 

Тактильні смуги вже встановлено на станціях метро «Олімпійська», «Театральна» та «Палац спорту»
Тактильні смуги вже встановлено на станціях метро «Олімпійська», «Театральна» та «Палац спорту»
фото: «Київський метрополітен»

Під час опрацювання варіантів із покращення доступності станцій, фахівці «Київського метрополітену» постійно консультувались із представниками Національної Асамблеї людей з інвалідністю України, ГО «Трініті хаб» та БО «БФ «Фундація 03:00». Перед нанесенням проводили тестові обстеження за участі пасажирів із порушеннями зору.

Представники Асамблеї вже перевірили та надали відгуки щодо трьох станцій, які повністю облаштовані тактильними індикаторами. Зокрема вони наголосили, що тактильна навігація дуже зручна, легко сприймається та може вважатися однією з найефективніших рішень щодо якості та швидкості реалізації в умовах метрополітену.

Перевага технології нанесення методом холодного пластику полягає у швидкому нанесенні тактильних індикаторів без втручання в наявне гранітне покриття. Холодний пластик є більш економічним, ніж тактильні плитки, втім виконує ту саму функцію, а саме допомагає людям із порушеннями зору та іншим маломобільним групам населення  краще орієнтуватися та безпечно переміщатися у просторі.

7 фото
На весь екран
Нанесення тактильних індикаторів відбувається без втручання в наявне гранітне покриття
фото: «Київський метрополітен»

Навігацію встановлюють відповідно до сучасних норм. Таким чином київське метро продовжує працювати для безпеки та комфорту всіх пасажирів, створюючи доступний простір.

Крім того, в метрополітені діє послуга супроводу пасажирів із числа маломобільних груп. Її можна замовити за телефоном (044) 238-55-11 не менш ніж за годину до поїздки. Працівник зустріне на станції та забезпечить необхідний супровід для комфортної подорожі. За 10 місяців цього року працівники підземки здійснили майже 8 тис. супроводів.

Нагадаємо, за даними «Київського метрополітену» ескалатори залишаються місцем, де пасажири найчастіше травмуються через власну необережність. Зокрема, у жовтні на станціях київського метрополітену ескалатори зупиняли 553 рази через порушення правил безпеки. Дотепер ескалатори залишаються місцем, де пасажири найбільше травмуються через власну необережність.

