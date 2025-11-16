Головна Країна Події в Україні
Генштаб назвав головне завдання ЗСУ на Донеччині та Запоріжжі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Головне завдання – знищення ворога та його резервів, підрив його наступального потенціалу
фото з відкритих джерел

У Запорізькій області українські захисники продовжують уражати місця розташування армії РФ

На Покровському напрямку та у Запорізькій області українські військові продовжують оборонну операцію, проводячи пошуково-ударні дії на окремих ділянках. Як інформує «Главком», про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

«Так, минулої доби, в рамках дій наших військ на Покровському напрямку проведено пошук та знищення противника на території 26.6 км² Покровського району Донецької області. В ході ведення бойових дій знищено 39 окупантів, загальні втрати противника – 60 осіб. Також загарбники втратили 16 одиниць озброєння та військової техніки», – зазначили у відомстві.

У Запорізькій області українські захисники продовжують уражати місця розташування армії РФ, її вогневі позиції та тили. Загалом за минулу добу втрати противника склали 204 особи, 12 артилерійських систем (серед них – РСЗВ «Ураган») та 45 одиниць іншої військової техніки.

«Головне завдання – знищення ворога та його резервів, підрив його наступального потенціалу. Завдяки професійним діям українських воїнів втрати агресора у 2025 році уже перевищили 367 460 осіб», – додали у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, ситуація в районі Покровська-Мирнограда залишається складною, оскільки українські війська борються за утримання флангів кишені, а російські війська продовжують наступати в цьому районі. 

Як повідомлялося, Російська Федерація зосередила понад 100 тис. окупантів біля Покровська, перетворивши місто на головну ціль своєї зимової кампанії. Аналітики наголошують, що навіть у разі захоплення міста це не стане стратегічним переломом у війні.

Зокрема, Олександр Сирський повідомив, що Російська Федерація зосередила в районі Покровська велику кількість особового складу. Вони проводять масштабну наступальну операцію з метою прориву української оборони та окупації Донецької області. 

