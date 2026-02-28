Головна Світ Соціум
У Кувейті іранський дрон атакував міжнародний аеропорт

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
У Кувейті іранський дрон атакував міжнародний аеропорт
Кілька співробітників аеропорту отримали легкі травми, їм оперативно надали необхідну медичну допомогу
фото з відкритих джерел

Кілька співробітників летовища отримали поранення, а пасажирський термінал зазнав пошкоджень

Міжнародний аеропорт Кувейту став мішенню для атаки іранського безпілотника. Внаслідок інциденту постраждали кілька працівників летовища, а також зафіксовано пошкодження інфраструктури. Як інформує «Главком», про це повідомляє видання Arab Times.

За офіційною інформацією Головного управління цивільної авіації Кувейту, ворожий дрон поцілив у територію летовища, спричинивши обмежені матеріальні збитки першому пасажирському терміналу. Кілька співробітників аеропорту отримали легкі травми, їм оперативно надали необхідну медичну допомогу.

Одразу після інциденту відповідні служби активували затверджені протоколи дій у надзвичайних ситуаціях. Територію швидко оточили та убезпечили, щоб запобігти подальшим загрозам для людей.

«Ситуація повністю під контролем, а безпека мандрівників і персоналу аеропорту залишається нашим головним пріоритетом», – підкреслив речник управління цивільної авіації Абдулла Аль-Раджі.

Наразі на місці триває оцінка завданих збитків, а також проводяться ремонтні роботи. Влада запевняє, що реорганізація операційної діяльності відбувається з дотриманням найвищих стандартів безпеки, щоб мінімізувати незручності для пасажирів.

Раніше повідомлялося, що унаслідок іранського обстрілу міста Дубай в Об’єднаних Арабських Еміратах пошкоджень зазнала будівля готелю Fairmont The Palm у районі Пальма Джумейра. Також відомо про чотирьох постраждалих.

Як відомо, уранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок «превентивного удару» проти Ірану. Після його заяви в Тегерані пролунала серія вибухів.

Атака сталася після неодноразових попереджень США та Ізраїлю про те, що вони завдадуть нового удару, якщо Іран продовжить свої ядерні та ракетні програми.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочали бойову операцію в Ірані. За його словами, мета США — «захистити американський народ, усунувши безпосередню загрозу з боку іранського режиму». Трамп додав, що США «знищать їхні ракети й зрівняють із землею їхню ракетну промисловість».

Премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу опублікував звернення щодо атак по Ірану і фактично повторив заяву Трампа, що операція була розпочата для «усунення загрози».

