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Архієпископ ПЦУ назвав винною у руйнуванні Лаври... Олю Полякову

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Архієпископ ПЦУ назвав винною у руйнуванні Лаври... Олю Полякову
Наслідки ворожих прильотів по Києво-Печерській лаврі
колаж: glavcom.ua

Священнослужитель пов'язав пошкодження Успенського собору з концертами, шоу та іншими заходами, які проводилися у храмах

Архієпископ Православної церкви України Василь Шлапак прокоментував пошкодження Успенського собору Києво-Печерської лаври під час російської атаки на Київ. Священнослужитель пов'язав трагедію з нещодавнім виступом співачки Олі Полякової в образі з терновим вінцем на тлі хреста та іншими розважальними заходами, які проводилися у храмах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис священослужителя.

«Не вспіла Олька Полякова (співачка Оля Полякова, – «Главком») заспівати в терновому вінці на фоні хреста і ось маємо Попущення Боже, а це руйнування головного храму Києво-Печерської лаври ворогом», – написав Шлапак.

Архієпископ ПЦУ назвав винною у руйнуванні Лаври... Олю Полякову фото 1
скріншот із Facebook

Шлапак також закликав пригадати події, які, на його думку, передували цьому. «А скажіть, що перед цим було? Пригадайте танці, співи, кулінарні шоу особливо на Різдвяні свята у храмах Божих і це при війні – просто без слів», – зазначив архієпископ.

Священнослужитель наголосив, що не має права виголошувати анафему, однак вважає, що за подібні дії має наставати церковна відповідальність.

«Я не вправі виголошувати анафему, але за таке давно пора розпочинати хоча би з єпитимії на тих хто посягає на Бога і його святині!», – написав він.

Заява архієпископа викликала жваве обговорення в соціальних мережах. Частина користувачів підтримала його позицію, тоді як інші нагадали, що пошкодження святині стало наслідком російського удару по столиці.

Нагадаємо, українська співачка Ольга Полякова потрапила під хвилю хейту через свій новий проєкт TheNogi. Зірка з’явилася у кліпі в образі Ісуса. Згадка Ісуса Христа у відео зірки обурила деяких українців. Водночас Оля Полякова відповіла на хейт у свій бік та пояснила, що образ Ісуса у її кліпі є прикладом людини, яка не зрадила своїх переконань, навіть коли більшість була проти нього.

У ніч на 15 червня Росія здійснила масовану атаку на Київ. Унаслідок обстрілу пошкоджень зазнав Успенський собор Києво-Печерської лаври. Святиня входить до складу об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та є одним із головних духовних символів України.

До слова, після пошкодження Києво-Печерської лаври російським ударом колишній міністр оборони Анатолій Гриценко публічно розкритикував заяву намісника святині єпископа Авраамія. Політик заявив, що у зверненні не було жодної згадки про Росію, Путіна чи патріарха Кирила, хоча саме РФ завдала удару по Києву. На його думку, замовчування відповідальності агресора в такій ситуації є неприйнятним.

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Теги: росія Київ обстріл Києво-Печерська лавра Оля Полякова

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