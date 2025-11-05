Підліток на електросамокаті потрапив під колеса авто на Обухівщині

У результаті зіткнення підліток отримав тілесні ушкодження

У Ржищеві на Обухівщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі електросамоката та легковика – 14-річний підліток, який керував самокатом, зіткнувся з автомобілем ВАЗ і отримав травми. Про це повідомила пресслужба поліції Київщини, інформує «Главком».

Повідомляється, що днями, у місті Ржищів сталася дорожньо-транспортна подія.

“Попередньо правоохоронці встановили, що на нерегульованому перехресті відбулося зіткнення електросамоката Volkom, яким керував 14-річний хлопець та автомобіля ВАЗ, за кермом якого перебував 31-річний чоловік”, – йдеться у повідомленні.

У результаті зіткнення підліток отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Слідчі Обухівського районного управління поліції розпочали досудове розслідування (ч. 1 ст. 286 ККУ).

Нагадаємо, за перше півріччя 2025 року в Україні внаслідок ДТП загинули 1367 осіб, з них 69 дітей. У аваріях на дорогах травмовано 13 895 людей. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість ДТП з загиблими та/або травмованими майже не змінилась – 11 194 випадки. Найчастіше, як зазначається, у ДТП гинули через порушення швидкості руху. Підтверджено 751 летальний випадок.

На Вінниччині 3 листопада в с. Слобода-Шаргородська Жмеринського району трапилася ДТП. Внаслідок чого постраждав малолітній пішохід. За попередньою інформацією слідства, 41-річний водій вантажівки DAF наїхав на хлопчика, який переходив проїжджу частинку у невстановленому місці. У результаті ДТП дев'ятирічний пішохід отримав травми та був госпіталізований.