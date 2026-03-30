Чекала «прильотів» по Києву та писала Путіну: у Мінкульті викрито прихильницю РФ

У своїх розмовах посадовиця розмірковувала, куди росіянам краще вдарити своєю ракетою, та ще й не однією

Начальниці одного з відділів Міністерства культури та стратегічних комунікацій України повідомлено про підозру у виправдовуванні збройної агресії РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора та джерела у правоохоронних органах.

Слідство встановило, що підозрювана у своїх розмовах виправдовувала дії РФ, а повномасштабне вторгнення російських військових до України подавала не як агресію, а законні дії. За даними джерел «Главкома» у правоохоронних органах, йдеться про Ірину Романенко.

Співробітниці Міністерства культури повідомлено про підозру у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України фото: Київська міська прокуратура

За даними прокуратури, жінка у своїх розмовах стверджувала, що Україна сама спровокувала війну, сама провокує удари по енергетичним об’єктам. Також посадовиця розмірковувала куди росіянам краще вдарити своєю ракетою, та ще й не однією. Все це жінка говорила, мешкаючи у Києві та щодня спостерігаючи трагічні наслідки дій РФ

Експертизи підтвердили протиправні висловлювання підозрюваної.

«Під час обшуку вдома у підозрюваної виявлено листи до Путіна та невідомих адресатів від імені сина жінки, в яких він просить допомогти йому виїхати з України, оскільки «не хоче жити серед нацистів» та бачить своє майбутнє в Росії», – йдеться у повідомленні.

Лист до Путіна від імені сина жінки, виявлений під час обшуку вдома у підозрюваної фото: Київська міська прокуратура

Лист, виявлений під час обшуку вдома у підозрюваної фото: Київська міська прокуратура

Дії підозрюваної, яка є службовою особою, кваліфіковано за ч. 3 ст. 436-2 КК України. До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

