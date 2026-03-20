США відхилили пропозицію Москви зупинити обмін розвідданими з Україною

Аналітики Politico пишуть, що зустрічі у форматі Віткофф-Дмитрієв не наближають мир в Україні

Вашингтон не пристав на пропозицію Москви

Адміністрація Сполучених Штатів Америки відхилила пропозицію Кремля про взаємне обмеження розвідувальної діяльності. Москва пропонувала Вашингтону припинити допомогу Україні в обмін на зупинку розвідувальної співпраці між Москвою і Тегераном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

Видання пише, що таку ініціативу озвучив посланець Путіна Кирило Дмитрієв під час зустрічі зі спецпредставниками адміністрації Трампа – Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером – минулого тижня в Маямі.

«Наявність такої пропозиції викликала занепокоєння серед європейських дипломатів, які стурбовані тим, що Москва намагається вбити клин між Європою та Сполученими Штатами Америки у критичний для трансатлантичних відносин момент», – додають аналітики видання.

Джерела видання також зазначають, що подібні ініціативи РФ посилюють підозри в Європі щодо того, що зустрічі у форматі Віткофф-Дмитрієв не наближають мир в Україні, а використовуються Москвою як шанс спонукати Вашингтон до угоди між двома державами, яка залишить Європу осторонь.

«Главком» писав, що у суботу, 21 березня, українська делегація проводитиме перемовини з американською стороною. Зустріч буде двосторонньою, переговори пройдуть без участі російської сторони. Глава держави наголосив, що під час переговорів йтиметься про підготовку до тристоронньої зустрічі, також Україна хоче чітких дат.

Президент наголосив, що діалог з американською стороною потрібно продовжувати в тісному форматі. Зеленський наголосив, що послаблення тиску на Росію, зокрема зняття санкцій, є небезпечним для нашої країни. Крім того, Зеленський пояснив, чому на перемовини вирушила лише політична частина переговорної групи. Глава держави зазначив, що під час останньої тристоронньої зустрічі було погоджено як моніторити припинення вогню, коли буде «політична воля».

Раніше Зеленський поділився «поганим передчуттям» щодо перемовин із РФ, пояснивши це тим, що увага США частково перемикнулася на ситуацію в Ірані.