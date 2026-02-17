Злісне невиконання батьківських обов’язків: оголошено підозру матері 17-річної дівчини

Киянці загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років

Слідство встановило, що 48-річна мати систематично залишала свою неповнолітню доньку без належного контролю

Слідчі столичної поліції задокументували факт тривалого нехтування обов’язками щодо виховання та догляду за дитиною. Дії матері призвели до тяжких наслідків для її неповнолітньої доньки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Слідство встановило, що 48-річна мешканка Святошинського району систематично залишала свою неповнолітню доньку без належного контролю, внаслідок чого дівчина не відвідувала учбовий заклад, вживала алкогольні напої, у тому числі разом з матір’ю, та вчиняла крадіжки, за що була притягнута до кримінальної відповідальності.

За словами правоохоронців, через відсутність належного виховання та підтримки, 17-річна дівчина опинилася у вкрай вразливому стані, мала суїцидальні думки та потребувала медичної допомоги. Крім того в червні минулого року, вона народила дитину, яку згодом залишила у медичному закладі.

Слідчі повідомили жінці про підозру за ст. 166 Кримінального кодексу України - злісне невиконання встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

