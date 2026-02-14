Головна Скотч Курйоз
«Люблю НАБУ». Тимошенко здивувала валентинкою

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Тимошенко несподівано зізналася в любові НАБУ
фото з відкритих джерел

На картинці зображений спец призначенець, у руках він тримає папку, на якій зазначено «Справа»

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко опублікувала незвичну листівку до Дня святого Валентина. Як інформує «Главком» на картинці зображений спецпризначенець у формі з написом «НАБУ». У руках він тримає папку, на якій зазначено «Справа». На фоні цього стоїть жінка в окулярах, у якій легко впізнати Юлію Тимошенко. Вона склала із пальців сердечко. Картину доповнює підпис: «Бу! Люблю НАБУ».

«Кохання – це коли до тебе приходять ввечері, і не відпускають до ранку. З Днем закоханих, дорогі мої! Кохайте! Бо кохання врятує цей світ!», – написала Тимошенко.

«Люблю НАБУ». Тимошенко здивувала валентинкою фото 1

Як повідомляв «Главком», ввечері 13 січня НАБУ та прокурори САП повідомили, що задокументували протиправну діяльність керівника однієї з депутатських фракцій парламенту. Посадовець, прізвище якого правоохоронцями не називається, начебто пропонував грошову винагороду народним обранцям з інших політичних сил в обмін на їхні голоси. Йшлося про лобіювання або блокування конкретних законодавчих ініціатив під час голосувань.

Наступного дня, 14 січня стало відомо, що обшуки антикорупційних органів відбулися у партійному офісі «Батьківщини». Зокрема, на слідчих діях була присутня лідерка партії Юлія Тимошенко. Згодом їй було оголошено підозру.

За версією НАБУ, очільниця «Батьківщини» начебто ініціювала перемовини з окремими нардепами щодо «преміювання» за «потрібне» голосування. Ішлося не про разові домовленості, а про регулярну співпрацю, яка передбачала виплати наперед та була розрахована на тривалий період. Народним депутатам, які мали пристати на умови, мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках щодо утримання або неучасті в голосуванні.

На плівках НАБУ є більше конкретики. Зокрема, людина, з голосом, схожим на голос  Тимошенко, пошепки пропонує нардепу (не з фракції «Батьківщина») винагороду. Дослівно це звучало так: «Мы платим десять (імовірно, ідеться про $10 тис. на місяць – «Главком») за две сессии, платим передоплатой за две сессии». І пояснює, як потрібно відробити гроші: через застосунок Signal обранець отримуватиме перелік законопроєктів, які необхідно обов’язково підтримати, а які – «завалити».

Окремо розтлумачено правила голосування за кадрові призначення, які вносить президент або монокоаліція «Слуга народу». Отже, всі звільнення мали б голосуватися «за». А от призначення нових кадрів, як стверджує голос, подібний до голосу Тимошенко, потрібно ігнорувати.

«Мы хотим грохнуть это «большинство» (очевидно, на увазі мається монобільшість у вигляді фракції «Слуга народу» – «Главком») и поэтому мы не должны давать им никаких люфтов», – таку ціль начебто озвучила підозрювана, слова якої слідство подає у відео.

Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина гроші слідство День Святого Валентина

