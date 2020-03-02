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    Наче «Реал» перемогли: Як «Ворскла» святкує перемогу над «Шахтарем» (відео)

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    Історична подія - Наче «Реал» перемогли: Як «Ворскла» святкує перемогу над «Шахтарем» (відео)
    Історична подія
    ФК «Ворскла»

    У Полтаві - велике свято

    У неділю, 1 березня, полтавська «Ворскла» доволі несподівано, але цілком заслужено перемогла лідера сезону та чинного чемпіона країни - команду донецького «Шахтаря».

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Ворскла» перемогла другий склад «Шахтаря», що маскувався під перший

    «Ворскла» взяла гору над «Гірниками» вперше з 2014-го року. Перемога принесла гравцям та фанам «Ворскли» купу позитивних емоцій. Вони так раділи, наче перемогли не другий склад «Шахтаря», а перший - «Реала».

    Після матчу до роздягальні полтавців зайшли представники клубу на чолі з президентом “Ворскли” Романом Черняком. 

    Як це було дивіться на відео:

    Ворскла святкує
    Автор: Новини Полтавщини

    Автор даного відео показав лише 17 секунд й не дав очільніку клубу сказати, а там, цілком можливо, було щось цікавеньке. Наприклад, інформація про премії за перемогу. Як відомо, за скальп гранда в Україні платять десь в районі 100 000 гривень на гравця (чи сплачуються з цього податки - невідомо).

    Зазначимо, що гості після емоційної гри в Лізі Європи не мали ані сил, ані мотивації - Каштру виставив проти господарів відверто другий склад на чолі з Коноплянко, тому результат й вийшов таким. Втім, то в жодному разі не применшує перемоги команди Юрія Максимова, ну, хіба трішечки.


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